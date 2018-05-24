В Дамаске саперы обезвредили свыше 120 самодельных взрывных устройств

Инженерно-саперные подразделения продолжают разминирование освобожденных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Долгое время эта территория контролировалась запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".

В частности, за последние сутки саперы обследовали здесь 22 здания, в которых обнаружили и обезвредили 7 противотанковых мин, 22 фугаса и 124 самодельных взрывных устройства, сообщил в четверг, 24 мая, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также рассказал о том, что российская военная полиция выставила наблюдательные посты в населенных пунктах Эр-Растан,Телль- Биса и Хербет-Джеббет, а российские военные врачи оказали помощь 20 сирийцам, включая восемь детей, передает ТАСС.