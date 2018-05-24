В ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов

В ДНР ликвидировали группу из пяти украинских диверсантов, пытавшихся пробраться на территорию народной республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

"Вчера, в районе 22:00, группа горе-диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию республики для совершения кровавой провокации против мирного населения. Выдвижение бандитов осуществлялось с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка", - проинформировали в командовании. По их данным, группа была ликвидирована.

Между тем Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 16 раз нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 269 единиц боеприпасов. Они вели огонь по окраинам Горловки, Ясиноватой и южным селам народной республики. При обстрелах применялись артиллерия, минометы калибра 82 и 120 мм, различные типы гранатометов, пулеметы, бронетехника и стрелковое оружие.