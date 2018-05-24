В ГД не исключили постановочный характер видеообращения Юлии Скрипаль

В Госдуме не исключили постановочный характер видеообращения Юлии Скрипаль - дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в интересах Великобритании.

"Видеоролик вполне может носить постановочный характер с целью скрыть правду о произошедшем четвертого марта в Солсбери, - приводит РИА Новости заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. - Поэтому требования о встрече с Юлией со стороны российской дипмиссии вполне справедливы и обоснованы. Депутаты Госдумы будут продолжать следить за развитием ситуации".

На видеозаписи Юлия сказала, что рассчитывает вернуться в РФ. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство в Лондоне. При этом женщина, по ее словам, сейчас не желает прибегать к услугам дипломатов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по версии британских властей, были отравлены. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон обвинил в преступлении Москву. Российские власти это категорически отрицают.

