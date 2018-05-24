В Минкомсвязи определили критерии записи голоса для биометрии

Минкомсвязи разработало критерии биометрических образцов - записи голоса и изображения лица, которые будут использоваться для определения личности гражданина России.

Проект порядка обработки, включая сбор и хранение параметров биометрических персональных для идентификации, опубликован на Портале проектов нормативных правовых актов.

Лица на фото для идентификации не должно быть ничем закрыты, есть критерии и для разрешения изображения по пикселям, яркости фото, формату и размеру файла изображения.

Что касается качества записи голоса, то не допускается использовать шумоподавление, на записи должен присутствовать голос одного человека.