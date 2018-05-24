В Москве открылась международная вертолетная выставка HeliRussia 2018

Одиннадцатая по счету презентация лучших достижений мировой вертолетной индустрии традиционно проходит в московском выставочном центре "Крокус", она будет открыта с 24 по 26 мая. И каждый раз она чем-то удивляет.

Кстати, санкции санкциями, но в столицу России приехали представители 49 иностранных компаний из 19 стран мира. И это не какие-то мелкие фирмочки, а ведущие производители вертолетной техники и всего, что с ней связано. Вот лишь некоторые из них: Airbus Helicjpters, Augusta Westland, Safran Helicopter Engines, Bell, Jet Transfer, Sicorsky. А площадь самой выставки увеличилась с 12 000 до 13 100 кв. м.

То, что международное сотрудничество в области вертолетостроения продолжается, подтвердила весьма эффектная презентация нового легкого соосного вертолета VRT500. Холдинг "Вертолеты России" представил полноразмерный макет этой винтокрылой машины. Впервые ее показали на авиасалоне МАКС-2017, но в виде небольшой модели. И вот можно увидеть, как будет выглядеть вертолет в реальности. Более того, сейчас проходят прочностные испытания несущей конструкции. А опытный образец обещают поднять в воздух уже в следующем году.

Вертолет элегантен. Как сказали специалисты, над обликом машины трудились разработчики французских вертолетов. Сам вертолет проектировался бригадой, в которую входили и отечественные, и зарубежные специалисты. Этот коллектив объединился в КБ "ВР - Технологии", как дочерней структуры холдинга "Вертолеты России".

Анатолий Сердюков - бывший министр обороны, а сейчас индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", присутствовавший на открытии выставки HeliRussia 2018 и презентации VRT500, сказал: "Впервые за долгие годы мы выходим на рынок легких вертолетов массой до 2 тонн. На этом рынке высокая конкуренция, что диктует повышенные требования к качеству, надежности и возможностям техники. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках".

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов и взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться самой современной авионикой. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

Если говорить о перспективе продвижения VRT500, то, по словам руководителя холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, к 2035 году планируется реализовать около 1000 машин, что позволит занять до пятнадцати процентов в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 тонн. Как считает Богинский, именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым.

VRT500 будет развивать скорость до 250 км/ч, летать на дальность 860 км с 730 кг полезной нагрузки на борту

Наверное, к новости можно было бы отнести и показ легкого вертолета "Касатка 505", созданного российским опытно-конструкторским бюро с нероссийским названием Agan Aircraft Group.

Организаторы выставки уверяли, что этот показ вызовет значительный интерес. Увы, ничего интересного не было. Во-первых, доставили его в выставочный центр и смонтировали уже после открытия HeliRussia 2018. Во-вторых, сама машина - какая-то странная компиляция различных наработок далеко не первой свежести. В частности, несущую систему, по словам самих разработчиков, заимствовали у американского вертолета Sikorsky S-50. А он поднялся в воздух более 60 лет назад. Такой временной срок позволяет использовать чужие разработки без нарушения авторских прав. Но как-то не вдохновляет. А название "Касатка" - это имя военного многофункционального вертолета Ка-60, который в воздух поднялся, но в серию так и не пошел.

Конечно, если у людей деньги есть, и они готовы вкладывать их в удовлетворение своих технических амбиций, это их право. Но не мешало бы ознакомиться хотя бы с теми названиями, которые уже используются, чтобы не обрекать себя на заведомую вторичность.

Зато в области создания беспилотных вертолетов показано немало интересных образцов, которые действительно можно считать оригинальными.

Например, "Сириус" - беспилотник, в котором удачно сочетаются самолет и вертолет. Разработчики считают, что он очень пригодится для выполнения задач в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Например, сопровождение судов и самолетов, ледовая разведка, обследование проходящих в Арктике трубопроводов и ретрансляция радиосигналов. В конструкции аппарата широко применяются композитные материалы, обеспечивающие ресурс более 10 000 часов, в том числе при экстремальных режимах эксплуатации и в условиях заполярного круга.

Другая по-настоящему инновационная модель беспилотника - первая в мире промышленная авиагрузовая платформа SKYF. Это беспилотник мультироторного типа, построенный по уникальной схеме с разделением подъемных и управляющих винтов и использующий бензиновый двигатель.

Основное преимущество аппарата - феноменальная для беспилотника такого типа грузоподъемность, достигающая 250 кг. Помимо транспортировки грузов модель может применяться для выполнения авиасельхозработ и воздушного пожаротушения. Демонстрируется летный образец.

Очень интересная экспозиция у концерна "Радиоэлектронные технологии". Это более 80 экспонатов. Показаны современные компоненты вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". Похоже, боевой вертолет с красивым названием, наконец-то, сможет видеть ночью.

По ночному видению проговаривалась весьма интересная идея. Одна из компаний-эксплуатантов Ми-8 решила вложиться в адаптацию своих гражданских вертолетов к полетам ночью. Ранее таким преимуществом обладали исключительно военные винтокрылы. Вертолеты, способные летать в темноте, пригодятся как медицинские, спасательные. Да и в условиях полярной ночи они будут очень кстати.

В рамках HeliRussia 2018 запланировано провести множество "круглых столов" и научно-практических конференций. Пройдут увлекательные соревнования маленьких беспилотников. Вообще, на этой выставке есть на что посмотреть и взрослым, и детям.