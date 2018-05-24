В Москве в конце апреля состоялось ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day", в котором участвовало более 50 экипажей на автомобилях, серийно выпускавшихся до 1979 года.

Организатором выступил "Ингосстрах Exclusive" - подразделение СПАО "Ингосстрах" по обслуживанию клиентов с высокими доходами. За спортивную часть заезда отвечал Ралли Клуб Классических Автомобилей (РККА).

"В этом году "Ингосстрах Exclusive" отмечает десятилетие, и заезд был приурочен именно к этому знаменательному для нас событию. Мы решили разнообразить уже традиционную программу ралли и дополнили соревнования штурманов соревнованиями по слалому водителей", - рассказала начальник управления страхования VIP-клиентов компании "Ингосстрах" Ирина Пономарева.

По Москве прошлись автомобили, выпущенные до 1979 года

Соревнование проводилось в трех основных зачетах: "Ветеран" (оценивались ретромобили до 1949 года выпуска), Old-timer (автомобили, выпущенные с 1950 по 1973 год), Young-timer (автомобили, выпущенные с 1974 по 1979 год). Победители получили в качестве приза туры на остров Сардиния, а экипаж, занявший на Mercedes-Benz SL230 первое место в зачете Old-Timer, наградили часами швейцарской часовой мануфактуры Frеdеrique Constant.

Маршрут ралли был проложен по центральным улицам Москвы, старт дан у отеля "Метрополь". Протяженность трассы составила около 70 км, а время заезда - более трех часов.

Среди автомобилей-участников были такие интересные экземпляры, как Riley Sprite 1936 года выпуска, Renault EF 1914 года, Citroen Traction Avant 1954 года. Самым элегантным автомобилем был признан Commodore Hudson 1949 года выпуска.

Отечественный автопром был представлен участниками "Газ М-20 Победа" (кабриолет 1953 года выпуска), ВАЗ/2102 (1975 года), "Волга ГАЗ М-21" (1960 года).

Генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков участвовал в ралли на автомобиле Chrysler 1938 года выпуска - ценители полюбовались на этот раритет.