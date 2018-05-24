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24.05.2018 20:50
Рубрика: Общество

В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов

Текст: Светлана Батова

Завтра, 25 мая, в Москве начнёт работать бесстанционный прокат электросамокатов. Его запустит оператор одного из каршерингов.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, прокат будет поминутным, стоимость аренды составит 5 рублей минута. Зона работы проката пока ограничена Садовым кольцом. Парковать самокаты при сдаче необходимо на городских велопарковках. Искать свободный транспорт можно по приложению YouDrive Lite.

Для Apple устройств оно появится в магазине приложений завтра, 25 мая, для Android - в начале следующей недели. Чтобы разблокировать bluetooth-замок нужно отсканировать указанный на руле QR-код или ввести четырехзначный номер самоката в приложении.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Напомним, неделю назад другой крупный оператор каршеринга также запустил прокат электросамокатов в Москве. Их транспорт привязан к станциям, самокаты выдают и принимают промоутеры. Стоимость аренды составляет 100 рублей час или 450 рублей день с 7:00 до 23:00.

Как сообщает компания, за неделю сервис был отлажен, он стал работать корректнее, вышло два обновления приложения. В системе зарегистрировались 30 тысяч пользователей.

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