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24.05.2018 05:57
Рубрика: В мире

В пригороде Дамаска начали восстанавливать электроснабжение

Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в пригороде Дамаска.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Сейчас они занимаются линиями электропередачи. Многие сети были выведены из строя в результате взрывов, а часть оборудования украли боевики.

"Здесь орудовали террористы, они разграбили все, что-то пришлось строить с нуля. Нам уже удалось запустить станцию. Электричеством обеспечены несколько поселений, примерно 15 процентов Восточной Гуты. Надеюсь, скоро все заработает, как и до войны", - рассказал ТАСС сотрудник местной электростанции Ахмат Машрут. Добавим, что необходимую спецтехнику и стройматериалы на объект доставили российские военнослужащие.

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