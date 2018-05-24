В пригороде Дамаска начали восстанавливать электроснабжение

Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в пригороде Дамаска.

Сейчас они занимаются линиями электропередачи. Многие сети были выведены из строя в результате взрывов, а часть оборудования украли боевики.

"Здесь орудовали террористы, они разграбили все, что-то пришлось строить с нуля. Нам уже удалось запустить станцию. Электричеством обеспечены несколько поселений, примерно 15 процентов Восточной Гуты. Надеюсь, скоро все заработает, как и до войны", - рассказал ТАСС сотрудник местной электростанции Ахмат Машрут. Добавим, что необходимую спецтехнику и стройматериалы на объект доставили российские военнослужащие.