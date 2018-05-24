В "РГ" состоялся показ фильма "INTO_нация большой Одессы"

В Медиацентре "Российской газеты" состоялся специальный показ фильма режиссера Александра Бруньковского "INTO_нация большой Одессы" и выставка его же работ под названием "Ковчег одесситов".

Это акварели, написанные, как специально для фильма, так и ранее (некоторые работы художник написал, еще будучи студентом Одесского художественного училища имени Грекова). Но все эти картины посвящены Одессе - городу, где родились авторы картины и его герои. Продюсер картины и соавтор сценария - Сусанна Альперина, обозреватель "РГ".

Фильм рассказывает о людях, оставивших свои родные города и разбросанных по всему миру. В нем снимались, как люди известные, так и те, с кем зрителям предстоит познакомиться впервые. Все их объединяют несколько вещей - они родились в Одессе, они - талантливы, и каждый человек, слушая их истории, понимает, что значит быть "вечным странником": любить свою родину и знать, что никогда туда не вернешься.

"Все мы рисуем в воображении и памяти свою вселенную и родные города, уезжая из которых, люди несут в себе образы своего дома. И даже, казалось бы, незыблемые корни древа "пересаживаются на корабль". Так рождался наш город - город коренных эмигрантов", - говорит режиссер картины Александр Бруньковский.

Посмотреть фильм и выставку в "РГ" пришли научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич, главный редактор журнала "Октябрь" Ирина Барметова, продюсеры Юрий Обухов и Оксана Барковская, ветеран космической отрасли, лауреат Государственной премий РФ, Аркадий Мартыновский, писатель и журналист Галина Сапожникова и многие другие, включая сотрудников "Российской газеты".

В "Российской газете" был всего третий показ картины. Российская премьера фильма "INTO_нация большой Одессы" состоялась в апреле этого года на 40-м юбилейном московском Международном кинофестивале. В данный момент фильм - участник конкурса документальных фильмов 4-го Московского еврейского кинофестиваля МЕКФ (киносмотр проходит с 22 по 30 мая).

"Как раз сейчас создается фестивальная судьба картины - получены предложения от ряда российских и международных киносмотров. Выбирается площадка для международной премьеры. Фильм планируется выпустить в прокат, и ведутся переговоры с телеканалами о телевизионной премьере, - рассказывает продюсер Сусанна Альперина. - Первые показы порадовали теплой реакцией зрителей, которым близка тема картины. Многие после просмотров признавались в любви к нашему родному городу, и говорили, что фильм показал им такую Одессу, которой они ранее не знали, и многие известные его герои, такие, как Михаил Жванецкий, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Оксана Фандера и другие, раскрылись для них с новой стороны".