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24.05.2018 13:59
Рубрика: Власть

В России появится финансовый омбудсмен

Текст: Татьяна Замахина

В России вводится новый институт - финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг. Закон о финансовом омбудсмене принят в третьем чтении.

Фото: Владимир Астапкович/РИА-Новости
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Принятие закона является большим шагом в развитии финансового рынка в целом, считает зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"). Он объяснил, что россияне благодаря нововведению смогут в досудебном порядке решать проблемы, возникающие при обращении за кредитами, а также в спорных ситуациях в сфере страхования. Новшество, кроме того, разгрузит суды от мелких дел и избавит рынок от профессиональных "псевдозащитников".

- Законодатель предусмотрел меру, стимулирующую финансовые организации соглашаться с решениями финомбудсмена, - пояснил парламентарий. - В случае добровольного и своевременного исполнения решения уполномоченного финансовые организации освобождаются от штрафов, предусмотренных законом "О защите прав потребителей".

Новый закон ждали давно - четыре года прошло с момента принятия инициативы в первом чтении. Он будет вступать в силу поэтапно. С 2019 года в обязательном порядке с финомбудсменом должны будут работать страховые организации. В 2020 году к ним должны будут присоединиться микрофинансовые организации, а в 2021 году - банки.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Согласно поправкам, омбудсмен будет оперативно и бесплатно для граждан урегулировать в досудебном порядке споры с финансовыми организациями в ситуациях, когда потребитель и организация не смогли решить спор в претензионном порядке. Предельный срок рассмотрения обращений составит 15 рабочих дней.

Рассматривать дела уполномоченный будет в том случае, если размер требований потребителя финансовых услуг о взыскании денежных сумм не превысит 500 тысяч рублей. Либо если требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения. Условие - чтобы с тех пор не прошло более трех лет.

Специальный реестр финансовых организаций, которых обяжут взаимодействовать с финансовым уполномоченным, будет вести Банк России.

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