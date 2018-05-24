В России зарегистрированы пять работающих пенсионеров старше 100 лет

Возраст самых пожилых работающих пенсионеров превышает 100 лет.

Фонд располагает информацией о пяти работающих пенсионерах солидного возраста. "Мы видим их через нашу систему персонального учета по страховым взносам, которые уплачивает работодатель,- рассказали в Пенсионном фонде России. Большинство живут в Москве и Московской области, один - в Краснодарском крае", - подтвердили информацию "РГ" в Пенсионном фонде России.

В целом, по данным ПФР, в стране проживают свыше 16 тысяч россиян в возрасте старше 100 лет.