С завтрашнего дня, 26 мая, в российские фирменные магазины Hublot поступят в продажу часы другой ограниченной серии - Classic Fusion Chronograph 2018 FIFA World Cup Russia.

Они созданы специально для нашей страны, и таких часов будет всего 100.

Этот механический хронограф с автоподзаводом - прекрасный памятный подарок для болельщиков: его отличает счетчик секунд в виде футбольного мяча (на отметке "3 часа") и официальная эмблема чемпионата (над отметкой "6 часов"). На отметке "9 часов" 30-минутный счетчик, на отметке "6 часов" - дата. Стрелка хронографа выделена красным цветом. В оформлении использованы цвета национального флага России: синий ремешок из кожи аллигатора на подкладке из белого каучука простеган белой и красной строчкой.

Корпус диаметром 45 мм выполнен из титана с матовой и полированной обработкой деталей. Синий циферблат с сатинированным узором "солнечные лучи" покрыт антибликовым сапфировым стеклом. Задняя крышка тоже из сапфирового стекла. Сквозь нее можно наблюдать за работой автоматического механизма Hublot HUB1143 с запасом хода 42 часа.

Футбольное содружество России и Hublot началось прошлым летом, ровно за год до нынешнего чемпионата мира: в самом центре Москвы, на Манежной площади, глава бренда Hublot Рикардо Гвадалупе вместе с легендарным футболистом Пеле установили официальные часы, которые отсчитывают время, оставшееся до начала чемпионата. Тогда же компания открыла свой второй московский бутик - в отеле "Метрополь".