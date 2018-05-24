В российских школах предложили ввести курсы о семейном укладе

Министерство просвещения и Национальная родительская ассоциация предложили ввести в российских школах элективные курсы по основам семейного уклада и традиций. Методические рекомендации уже готовы, они будут представлены на всеобщее обсуждение, а затем их рассмотрит министерство просвещения. Речь идет не о конкретных уроках, а о программах, рекомендациях для родителей.

Отметим, попытки вести в школах занятия о семейных ценностях уже были. В 80-х годах, например, в расписании старшеклассников стояли уроки "этика и психология семейной жизни". Вели эти предметы учителя истории и обществознания, но оценки за них не ставились. Ученикам предлагали разыгрывать на занятиях сценки из реальной жизни семей и давали советы, как уйти от конфликтов. Дети, надо сказать, стеснялись участвовать в таких сценках и относились к урокам не очень серьезно.