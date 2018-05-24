В штате Висконсин 20 школьников пострадали в ДТП с автобусом

В США в результате столкновения фуры со школьным автобусом пострадали 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Инцидент произошел в среду около 10:00 (18:00 мск) около населенного пункта Дефорест (штат Висконсин). Грузовая машина врезалась в автобус, который припарковался на обочине из-за технических неполадок.

Автобус вез учеников одной из частных школ города Милуоки на экскурсию. У четверых пострадавших серьезные травмы. О состоянии остальных ребят не сообщается.