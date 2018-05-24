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24.05.2018 10:45
Рубрика: Общество

В соцсетях обсуждают новое движение в поддержку Собянина

Текст: Сергей Бабкин

Известные пользователи соцсетей запустили движение в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина.

Все началось с недавнего Facebook-поста учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюры Федермессер. Она рассказала историю одного пациента, которого глава города лично поздравил с созданием семьи. Мужчина заявил гражданской супруге: женюсь, мол, только если нас распишет Путин. "Путина мы не обещали, - писала Федермессер. - Но пришел Собянин".

Глава благотворительного фонда также рассказала, что мэр готов оказать любую поддержку городским хосписам. Главное - в ближайшие годы все нуждающиеся (а их десятки тысяч) получат необходимую паллиативную помощь. Заметка Федермессер собрала сотни разных комментариев и репостов. Были те, кто "затроллил" общественницу за позитивный пост в адрес власти, но многие, в том числе и знаменитости, оказали ей поддержку.

"Сейчас поддерживать чиновника - это не комильфо, в тренде сейчас видеть и распространять только негатив, что, кстати, всегда было легче, - написал в Instagram телеведущий Максим Галкин. - А я сижу на террасе кафе и смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра".

Собянин учредил премии для людей с ограниченными возможностями

По мере того, как пост Федермессер распространялся в Facebook, "лайки" ее тезисам продолжали расставлять одни из самых уважаемых людей в городе. Главврач ГКБ №1 имени Пирогова Алексей Свет согласился, что пора создать общественное движение в поддержку Собянина на предстоящих выборах мэра. Хэштэг #засобянина встретился в постах сотен знаменитостей в разных соцсетях. Например, экс-лидер сборной России Алексей Смертин онлайн поблагодарил Собянина за создание спортивных площадок в сотнях дворов. "Мне очень ценно, что в нашем городе почти в каждом дворе можно найти место, где поиграть в футбол и детям, и взрослым", - написал он в Instagram.

По данным источников в мэрии, Facebook-акция для многих стала неожиданностью. Хотя создание общественного движения без "звезд" в свое время обсуждалось. Пока популярные блогеры не обращались в столичное правительство с конкретными идеями о сотрудничестве, но мэрия выразила готовность к совместной работе.

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