Новости

В соцсетях обсуждают новое движение в поддержку Собянина 10:45
Жителей Приморья лишили популярного пляжа 10:37
В ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов 10:35
Трутнев: Отраслевое законодательство будет реформировано 10:22
Трассу Минск - Полоцк предложили продлить до Петербурга 10:19
В Москве запустили бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе 10:15
Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства 10:05
На Урале возбуждены дела о смерти младенцев в больнице 10:00
Песков прокомментировал заявления Юлии Скрипаль 09:52
Глава ЦБ назвала условия для экономического роста в России 09:49
СМИ: США отрицают свою причастность к новым ударам по Сирии 09:45
Меркель: Компании из ЕС покинут Иран из-за введенных США санкций 09:42
Песков: ЧМ-2018 в РФ будет организован на высшем уровне 09:42
Песков рассказал о планах контактов с Пхеньяном 09:40
Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль 09:32
В России зарегистрированы пять работающих пенсионеров старше 100 лет 09:25
В Магнитогорске нашли убитым бизнесмена 09:25
В Николаеве морпехи отказались надеть новые береты перед Порошенко 09:25
"Прямая линия" с президентом пройдет до начала ЧМ по футболу 09:20
ФСБ показала видео задержания вербовщиков "ИГ" в Калининграде 09:15
В 11 классе уральской школы осталась одна выпускница 09:13
СМИ: Экс-премьер Малайзии снова дает показания антикоррупционной комиссии 09:12
70% забракованных Роспотребнадзором овощей и фруктов оказались импортными 09:08
После взрыва газа в Перми в больницы попали четыре человека 09:00
Эксперт: Человечество научится лечить большинство видов рака 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Опрос: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Опрос: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 09:40
Рубрика: В мире

Президент взялся за Фемиду

В судах республики введут обязательную видеосъемку
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7574 (111)
Сооронбай Жээнбеков (в центре): Судебная реформа будет находиться под моим личным контролем. Фото: Пресс-служба президента КР Сооронбай Жээнбеков (в центре): Судебная реформа будет находиться под моим личным контролем. Фото: Пресс-служба президента КР
Сооронбай Жээнбеков (в центре): Судебная реформа будет находиться под моим личным контролем. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии Сооронбай Жэннбеков разочарован скоростью судебной реформы. "Ее темпы оказались ниже ожиданий общественности, - заявил он. - Ускорение реформы очень важно для страны. В рамках совета мы должны усилить работу и координацию государственных органов. Но процесс идет очень медленно".
Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
В Киргизии решили отучить население от излишеств на торжествах

Сложному для Киргизии вопросу посвящалось заседание Совета по судебной реформе. По словам Сооронбая Жээнбекова, порядка 70 процентов обращений к нему граждан касаются коррупции в среде служителей Фемиды. Исправить ситуацию, на взгляд главы республики, можно с помощью нескольких нововведений. Одно из них - обязательная проверка деклараций всех без исключения судей.

- В судебных органах произошли кадровые изменения, и большая часть судей, нарушающих этику, ушла с должностей, - отметил президент Киргизии. - Однако после обновления состава количество жалоб граждан не сократилось. Это касается инстанций всех уровней. Поэтому отбор должен быть более тщательным, качественным и справедливым, сопровождаться проверками деклараций о доходах и расходах кандидата, эффективности его работы, поведении. На этой основе и должен быть создан профессиональный, судебный корпус с высокими моральными принципами.

Улучшить работу судов, как полагает президент, поможет внедрение цифровых технологий. Сооронбай Жээнбеков предложил ввести видеосъемку процессов и электронное протоколирование, а все вынесенные решения и приговоры размещать на специальном портале. Властям, по мнению главы республики, также стоит задуматься об изменении сроков давности по уголовным делам либо их отмене - в случае, если виновному так и не определили меру наказания.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Чиновников в Киргизии обяжут выкупать подарки

- Некоторые тяжбы длятся десятилетиями, - напомнил президент Киргизии. - В результате суд порой приостанавливает дело, и работа, проделанная правоохранительными органами по поиску и выявлению виновных, оказывается напрасной. Полагаю, действиям совершивших преступления людей необходимо давать юридическую оценку и обязывать возмещать убытки даже в том случае, если срок давности истек.

Кстати

В республике откроют специальный банковский счет для хранения денег, изымаемых государством в ходе борьбы с коррупцией. Соответствующее поручение Сооронбай Жээнбеков дал аппарату президента и правительству. На счете будут аккумулироваться средства, возмещенные правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканные по ним при исполнении судебных приговоров.

Прямая речь

Жениш Разаков, вице-премьер-министр КР:

- В рамках судебно-правовой реформы разрабатываются шесть законопроектов и порядка 30 решений правительства. Часть их принята, еще три направлены в парламент, с остальными проводится активная работа. Предусмотрено внедрение единого реестра преступлений и проступков, единого реестра нарушений и создания базы должников. Эти механизмы дадут гражданам возможность отслеживать процесс следствия, судебного разбирательства и принятия решений. Нововведения обеспечат прозрачность процессов и снизят коррупционные риски.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль
Американцы начали переброску военной техники в Восточную Европу
СМИ: США отрицают свою причастность к новым ударам по Сирии
В Николаеве морпехи отказались надеть новые береты перед Порошенко