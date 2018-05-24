Президент Киргизии Сооронбай Жэннбеков разочарован скоростью судебной реформы. "Ее темпы оказались ниже ожиданий общественности, - заявил он. - Ускорение реформы очень важно для страны. В рамках совета мы должны усилить работу и координацию государственных органов. Но процесс идет очень медленно".

Сложному для Киргизии вопросу посвящалось заседание Совета по судебной реформе. По словам Сооронбая Жээнбекова, порядка 70 процентов обращений к нему граждан касаются коррупции в среде служителей Фемиды. Исправить ситуацию, на взгляд главы республики, можно с помощью нескольких нововведений. Одно из них - обязательная проверка деклараций всех без исключения судей.

- В судебных органах произошли кадровые изменения, и большая часть судей, нарушающих этику, ушла с должностей, - отметил президент Киргизии. - Однако после обновления состава количество жалоб граждан не сократилось. Это касается инстанций всех уровней. Поэтому отбор должен быть более тщательным, качественным и справедливым, сопровождаться проверками деклараций о доходах и расходах кандидата, эффективности его работы, поведении. На этой основе и должен быть создан профессиональный, судебный корпус с высокими моральными принципами.

Улучшить работу судов, как полагает президент, поможет внедрение цифровых технологий. Сооронбай Жээнбеков предложил ввести видеосъемку процессов и электронное протоколирование, а все вынесенные решения и приговоры размещать на специальном портале. Властям, по мнению главы республики, также стоит задуматься об изменении сроков давности по уголовным делам либо их отмене - в случае, если виновному так и не определили меру наказания.

- Некоторые тяжбы длятся десятилетиями, - напомнил президент Киргизии. - В результате суд порой приостанавливает дело, и работа, проделанная правоохранительными органами по поиску и выявлению виновных, оказывается напрасной. Полагаю, действиям совершивших преступления людей необходимо давать юридическую оценку и обязывать возмещать убытки даже в том случае, если срок давности истек.

Кстати



В республике откроют специальный банковский счет для хранения денег, изымаемых государством в ходе борьбы с коррупцией. Соответствующее поручение Сооронбай Жээнбеков дал аппарату президента и правительству. На счете будут аккумулироваться средства, возмещенные правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканные по ним при исполнении судебных приговоров.

Прямая речь

Жениш Разаков, вице-премьер-министр КР:

- В рамках судебно-правовой реформы разрабатываются шесть законопроектов и порядка 30 решений правительства. Часть их принята, еще три направлены в парламент, с остальными проводится активная работа. Предусмотрено внедрение единого реестра преступлений и проступков, единого реестра нарушений и создания базы должников. Эти механизмы дадут гражданам возможность отслеживать процесс следствия, судебного разбирательства и принятия решений. Нововведения обеспечат прозрачность процессов и снизят коррупционные риски.