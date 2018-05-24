Видео: Эмилия Кларк попыталась изобразить Чубакку и потерпела фиаско

Большой популярностью в ряде сегментов Сети пользуется видеоролик, в котором "Матерь Драконов" из "Игры престолов", 31-летняя британская актриса Эмилия Кларк, терпит некоторое творческое фиаско. Пытаясь изобразить шерстяного Чубакку.

Впрочем, делает это Кларк настолько нелепо и плохо, но в то же время искреннее и непосредственно, что уже даже мило.

Соответствущий видеофрагмент размещен на официальном YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - шоу популярнейшего ведущего Джимми Фэллона, на которое Кларк была приглашена по поводу только что состоявшейся премьеры очередного спиноффа мира "Звездных войн".

Речь о вышедшем сегодня в российский прокат фильме "Хан Соло: Звездные войны. Истории", где Эмилия Кларк сыграла главную женскую роль - Киры, давней подруги протагониста. С которой Соло через много лет встречается.

Из ролика видим: в какой-то момент речь заходит про Чубакку, верного спутника Хана, и ведущий интересуется, как у актрисы обстоят дела с шириивуком, основным языком вуки, расы, к которой Чуи (это для друзей) принадлежит.

Кларк признается, что не сильна в нем… тут же, на просьбу Фэллона, наглядно утверждение подтвердив, издав череду несуразных звуков. Далее со смехом комментируя: "Господи, это даже еще хуже, чем я могла себе вообразить".

Эмилия, ты излишне строга к себе!