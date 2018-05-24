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Рубрика: Общество

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Российская газета - Спецвыпуск №7575 (112)
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России впервые состоится чемпионат мира по футболу ФИФА.

В помощь его арбитрам компания Hublot создала единственные в своем роде смарт-часы - Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Несмотря на название, модель адресована не только рефери, но и активным болельщикам, желающим неотрывно следить за событиями. Помимо футбольного приложения, в часах множество функций, которые будут полезны и после завершения чемпионата.

Швейцарская компания Hublot - самый заметный часовой игрок на футбольном поле: для нее это уже третий чемпионат мира в качестве официального тайм-кипера. Поэтому Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к ней с предложением разработать модель, которая могла бы не только точно отсчитывать время, но и помогать арбитрам в работе. Так появились выходящие за рамки традиционного модельного ряда Hublot смарт-часы Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia.

Конечно, электронные табло марки на поле по-прежнему будут показывать продолжительность матча, перерывы и дополнительное время. Но, помимо этого, впервые все арбитры наденут на руки Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. В дополнение к смарт-функциям, которые мы перечислим ниже, часы футбольных арбитров будут подключены к системе автоматического определения голов (GLT) и электронной судейской системе видеофиксации, которая отслеживает любую траекторию движения мяча и точно определяет, прошел ли он полностью через линию ворот.

Владелец часов сможет отслеживать счет, время матча и имена забивающих игроков

Впрочем, часы Big Bang Referee предназначены не только арбитрам, но и болельщикам. Специальное футбольное приложение уведомляет о матчах за 15 минут до начала, отслеживает время встречи и счет, имена забивших игроков, передает информацию о заменах, о желтых и красных карточках. А как только мяч попадает ворота, часы вибрируют и выводят на дисплей слово "goal". Они могут следить даже за двумя играми одновременно!
Потенциальные клиенты заинтересованы в практичных часах

У модели узнаваемые очертания линии Big Bang. Корпус выполнен из легкого титана, безель с шестью винтами и вставками из кевлара. Циферблат, переключенный в аналоговый режим, оформлен так же, как у моделей с автоматическим подзаводом. Но есть и два существенных отличия: увеличенный до 49 мм в связи с наличием AMOLED-экрана размер корпуса и механизм на базе цифровых технологий.

На часы можно установить и другие приложения - Big Bang Referee совместимы со всеми телефонами, работающими на Android 4.4/iOS 9 и выше. Для подзарядки используется контактное зарядное устройство. Подключите телефон к сети Wi-Fi, включите Bluetooth и проследите, чтобы телефон и смарт-часы находились рядом друг с другом. Загрузите приложение Wear OS by Google из Google Play Store или App Store (в зависимости от операционной системы телефона) и запустите его. Проведите пальцем по экрану вправо или влево, чтобы выбрать циферблат часов. Нажмите на понравившийся вариант для его активации.

Каждые смарт-часы были протестированы и с начала мая уже поступили в продажу. Серия, традиционно для Hublot, лимитированная - в ней 2018 экземпляров.

ЧМ-2018 14 июня - 15 июля:

32 КОМАНДЫ

64 МАТЧА

12 СТАДИОНОВ

11 ГОРОДОВ РОССИИ

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