Властям Японии не понравилась идея США ввести пошлины на авто

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко отметил, что введение 25-процентных пошлин на ввозимые в США автомобили вызовет смятение на международном рынке. Также это может негативно повлиять на уже существующие торговые ограничения, цитирует ТАСС главу японского ведомства.

Министерство торговли США объявило о начале расследования с целью определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств.

Принятие такого решения рассматривает глава Белого дома Дональд Трамп. Между тем от высокой пошлины на импорт могут пострадать и американские потребители.