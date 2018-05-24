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Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в домогательствах

Новость 24.05.2018, 21:53 | Текст: Олег Усков

Диковатый недавний скандал вокруг одного из самых узнаваемых темнокожих актеров в истории кино, лауреата "Оскара" Моргана Фримена расширяет, так сказать, ареал - теперь его обвиняют в серии сексуальных домогательств и "неподобающем поведении".

Об этом сообщает CNN.

Восемь женщин - актрис, журналисток, служащих - рассказали каналу, что актер их домогался, еще восемь сообщили, что были свидетелями такого рода инцидентов.

По словам предполагаемых жертв, в том числе, коллег Фримена по съемкам, он задавал им интимные вопросы и пытался покопаться под одеждой. Причем - неоднократно.

Эксцессы, говорят они, имели место, в частности, при работе над фильмами "Уйти красиво" и "Иллюзия обмана".

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
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По мнению очевидцев, выходки пожилого артиста несли вред процессу, поскольку из-за всего этого - из-за "нежелательных прикосновений", например, - женщины чувствовали себя не в своей тарелке.

С другой стороны, согласно опросам канала, довольно большое количество людей ("десятки"), имевших дело с Фрименом на съемочных площадках, утверждают, что никогда не замечали за ним никакого оскорбительного поведения.

Как бы там ни было, позже сегодня актер опубликовал официальное заявление, в котором извинился перед всеми, кого его поведение, как им кажется, могло задеть или оскорбить. Заверяя, что если что-то такое и было, то без злого умысла и ненамеренно.

Морган Фримен родился в 1937 году в Мемфисе. В кино начал сниматься в шестидесятые. Именит картинами "Побег из Шоушенка", "Малышка на миллион", "Прощай, детка, прощай", картинами про Бэтмена (Люциус Фокс).

Был женат четыре раза. Имеет двух сыновей и двух дочерей.

Стоит напомнить, что в прошлом году Фримен снялся в пропагандистском видео так называемого "Комитета по расследованию России", в котором обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела США.

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