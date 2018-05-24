Выставка Хоана Миро открылась в Altmans Gallery

В Altmans Gallery открылась выставка Хоана Миро. Проект приурочен к 125-летию со дня рождения художника.

Миро - испанский художник, скульптор, керамист и график, чьи работы представлены в лучших музеях по всему миру.

В 1920 году Миро приехал из Барселоны в Париж, где познакомился с Пабло Пикассо. Пикассо сначала равнодушно отнесся к художнику, но, увидев работы, изменил о нем мнение. Вместе они могли часами беседовать в мастерской мэтра.

На выставке представлено 20 литографий знаменитого сюрреалиста, начиная с 1960-х годов. Именно в этот период Миро активно экспериментировал с живописными и графическими техниками.

Он черпал вдохновение в повседневности. А однажды Хоан Миро сказал: "Мне нужна отправная точка, будь то пылинка или луч света. Этот образ создает множество других, порождающих в свою очередь все новые". Потому выставка, организованная при поддержке Института Сервантеса, и носит название "Отправная точка".