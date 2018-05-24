В российском обществе созрел запрос на перемены. Такой вывод следует из доклада Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Доклад так и называется: "Российское общество после президентских выборов-2018: запрос на перемены".

Число людей, ратующих за перемены, за последние шесть лет увеличилось вдвое - до 56 процентов, говорится в докладе. При этом 45 процентов респондентов уже заметили перемены к лучшему. Чуть более оптимистично стали смотреть граждане и на перспективы России. Среди позитивно оценивающих будущее доминирует молодежь от 18 до 30 лет. Больше всего россияне верят в скорое усиление военной мощи (59 процентов), прогресс в науке и высоких технологиях (38), появление доступной ипотеки (34 процента) и вхождение российской экономики в пятерку ведущих (32).

Среди позитивно оценивающих будущее доминирует молодежь от 18 до 30 лет

Власть и население понимают перемены по-разному, комментирует руководитель исследования академик Михаил Горшков: "У власти более широкое понимание перемен, они связаны и с внутриполитической жизнью, и с международной. Например, задача технологического прорыва. Россияне же хотят перехода к новому качеству жизни, но это не особо касается трансформации политических институтов. Если бы более половины продолжали поддерживать установку на стабильность, это означало бы консервацию сниженного уровня жизни и умеренного развития вперед, а они этого не хотят". По мнению академика, нужно использовать позитивный настрой населения для проведения реформ: "Президент умеет работать с общественным мнением, а вот многие чиновники - нет. Они отказываются от общения с населением, хотя сейчас общество готово к диалогу. Поэтому большой вопрос, смогут ли власти эти настроения использовать".

Что запрос на перемены есть, подтверждается и другими исследованиями. По данным фонда "Общественное мнение", число сторонников значительных изменений в управлении страной за последние шесть лет увеличилось с 44 до 48 процентов, доля выступающих за незначительные снизилась с 27 процентов до 21, с 14 до 20 процентов выросло число тех, кто считает, что никакие реформы не нужны. Примерно такие же настроения зафиксированы социологами ВЦИОМ. Здесь о необходимости реформ во многих сферах жизни говорят 59 процентов респондентов, треть опрошенных считают, что нужны некоторые реформы, 2 процента отрицают необходимость реформ.

Большинство россиян понимают под позитивными переменами главным образом укрепление экономики и социальной сферы. По опросу "Левада-центра", приоритетными задачами нового президентского срока люди называют повышение пенсий, зарплат и социальных пособий (39 процентов), доступные и качественные медицину и образование (25), развитие экономики, выход из кризиса и снижение зависимости от нефти (20).

Число людей, ратующих за перемены, за шесть лет увеличилось вдвое - до 56 процентов

Что касается демократии, то, по мнению российского большинства, она нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике страны. По данным "Левада-центра", нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. Почти 45 опрошенных уверены, что западная демократия несет России хаос и разрушение. События последнего времени укрепили убежденность большинства (64 процента) в том, что отношения между Россией и Западом будут всегда строиться на недоверии. Только 24 процента граждан считают, что эти отношения могут быть по-настоящему дружественными. Людьми западной культуры "совершенно не ощущают себя" 43 процента опрошенных, а для 37 процентов "это не очень важно". Однако тот факт, что многие соотечественники имеют имущество на Западе и посылают туда учиться своих детей, раздражает лишь 21 процент россиян.

Большинство российских граждан считают важным, чтобы в стране была демократия. Доля ее сторонников сейчас составляет 64 процента (на 15 процентов больше, чем в 2016 году). В то же время половина - 50,5 процента - опрошенных думают, что большинству их сограждан не так важно, есть ли в России демократия, 21,8 процента "все равно", 5,4 процента - "не важно", 6 процентов затрудняются с ответом. При этом россияне доверяют инициативам государства, а до 70 процентов респондентов готовы к ограничению свободы СМИ. Таковы результаты исследования, проведенного германским Фондом Фридриха Наумана.

В ходе опроса респондентов также попросили дать определение свободы. Почти четверть опрошенных понимают под этим "свободу выбора, решения, голоса, передвижения, мысли, слова, самовыражения". Около 7,5 процента считают, что свобода - "это ни от кого и ни от чего не зависеть". Еще 4,9 процента полагают, что свобода - это "финансовая независимость, достаток". На вопрос, от кого зависит их жизнь, 67,5 процента респондентов ответили, что она "в большей степени зависит от них лично", 20,2 процента - от государства, 7 процентов - "от других людей", остальные затруднились с ответом.

Большинство россиян понимают под позитивными переменами укрепление экономики и социальной сферы

Отсутствие потребности в гражданских свободах объясняется, помимо прочего, патерналистскими настроениями. Эти настроения по-прежнему очень сильны. Поэтому запросы значительной части общества обращены к власти. В том числе и запрос на перемены, которые граждане понимают по-своему, не выходя в своих представлениях за пределы экономики и социальной сферы.