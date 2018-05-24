Взрыв произошел на пороховом заводе в Турции

Взрыв прогремел на одном из предприятий компании MKEK (The Mechanical and Chemical Industries Corporation) в центральной части Турции. Об этом передает агентство Dogan.

По его информации, пороховой завод находится в пригороде турецкой столицы Анкары.

Точные причины происшествия не сообщаются, однако как добавляет Milliyet, на данный момент известно о, по крайней мере, одном погибшем и четырех раненых.

МКЕК является государственной корпорацией, которая объединяет производителей химикатов, а также различных материалов и вооружения для турецкого оборонного сектора.