Закончилось судебное следствие над членами "Банды GТА"

Вышел на финишную прямую самый громкий и долгий судебный процесс последних лет - процесс над так называемой "Бандой GТА". В четверг завершилось главное - судебное следствие и впереди остались лишь прения сторон и приговор, который, как ожидают, будет суровым - за 17 человеческих жизней подсудимым грозит пожизненный срок. А еще впервые в новейшей истории подсудимые попытались совершить дерзкий побег из здания суда в самый разгар процесса. Побег оказался неудачным, и это также затянуло суд.

Эта банда появилась в Подмосковье в 2012 году и держала в страхе водителей и пассажиров несколько лет. Но свое название банда получила лишь спустя два года, когда стало понятно, что жертв становится все больше, погибают люди, судя по всему, от рук одних и тех же убийц.

Чтобы их поймать, пришлось объединять силы всех правоохранительных органов и спецслужб.

Собрал группу убийц уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов. Он был убит при задержании.

Организатор принимал в банду только уроженцев Средней Азии - в основном киргизов и таджиков. В Подмосковье эти люди приехали на заработки и внешне ничем не отличались от сотен тысяч соотечественников - все действительно работали, кто грузчиком, кто сторожем. Но этот труд был не для того, чтобы прокормиться и поддержать родных, а для того, чтобы отвлечь внимание. Банда оказалась нестандартной - все поддерживали хорошую физическую форму, тренировались.

Журналисты стали писать о банде в 2014 году. Суть всех публикаций была одна - на трассе М4 "Дон" в Московской области неизвестные по ночам разбрасывают на дороге шипы, а потом расстреливают водителей и пассажиров автомобилей, остановившихся из-за проколов колес.

По данным следствия, первое нападение случилось 3 мая 2014 года на 84-м км трассы - был расстрелян из двух пистолетов 64-летний Анатолий Лебедев и его 62-летняя жена.

Потом число жертв стало расти, а для банды придумали имя - "Банда GTA", по наименованию серии компьютерных игр, где игра сопровождается убийствами и ограблениями водителей.

К концу лета на дорогах Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек. При этом еще двое водителей чудом выжили и помогли составить фотороботы убийц.

Слухи при отсутствии официальной информации только накаляли атмосферу. Смельчаки стали патрулировать темные трассы, а правоохранителям пришлось срочно объединяться и создавать штаб по поиску убийц. Главная трудность - убийцы не оставляли следов. Но вечного везения не бывает. Первые следы биологических материалов преступников были найдены на месте убийства последней жертвы в Воскресенском районе Подмосковья. В салоне иномарки "Опель-Вектра", в которой было обнаружено тело последней жертвы, криминалисты нашли следы, которые оставили преступники, вытаскивая из машины сумку жертвы.

Новая зацепка не заставила себя ждать. Поначалу ни одну из похищенных вещей не удавалось отследить - сигналы гаджетов пропадали в радиусе нескольких десятков метров от места убийства. Но неожиданно появился сигнал одной из похищенных вещей. С помощью биллинга сигнал планшета был зафиксирован на территории Московской области, в Подольском районе. Короткого сигнала хватило для того, чтобы оперативники установили примерный радиус, охватывающий один из районов, по которому работали несколько групп оперативников.

Для розыска неуловимых убийц организовали даже два штаба: один в Кашире, другой в Домодедове. Расследование было на особом контроле у главы МВД Владимира Колокольцева и руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Главаря долго не могли найти, так как он жил на территории коттеджа сотрудника прокуратуры

Выяснили, всех убили из одного пистолета. Вычислить ствол не получалось. Но следствие не останавливалось. До сих пор точно неизвестно, как их нашли - есть лишь версии, более или менее правдоподобные. Зато известен финал.

В ночь на 6 ноября 2014 года в различных районах Подмосковья были задержаны подозреваемые по делу. При этом в поселке Удельная Раменского района Подмосковья лидер банды Субханов отстреливался и был ликвидирован.

В доме Субханова и у других задержанных были обнаружены большие запасы оружия и боеприпасов. Главаря долго не могли найти, так как он жил в одной из построек на территории загородного коттеджа, принадлежавшего высокопоставленному сотруднику прокуратуры. Но проверка показала, что прокурор непричастен, хотя ему пришлось после проверки уволиться. Правда, по собственному желанию.

Следствие по банде закончилось и начался суд. Прошлым жарким августовским днем на вторник было назначено очередное заседание. Московский областной суд - объект хорошо охраняемый. Заключенных возили из СИЗО Зеленограда. Все шло как всегда.

Примерно в два часа дня два конвоира сопровождали пятерых подсудимых по делу "Банды GTA" в лифте. Один из подсудимых набросился на конвойного и начал его душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и захватить оружие охранников. Но один из конвоиров успел вызвать подкрепление - бойцов Росгвардии. Они были в здании суда по делу, не связанному с бандой.

На третьем этаже бандитов уже ждали - завязалась перестрелка. Итог стал известен сразу - четверо подсудимых были убиты, двое получили тяжелые огнестрельные ранения. Был ранен в плечо и один из бойцов Росгвардии. Конвоиры получили по официальной формулировке "множественные телесные повреждения".

Всего через час после стрельбы пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова уже комментировала ситуацию для прессы. Переполох оказался серьезным - все процессы в здании остановили, людей вывели. В тот день многие процессы так и не прошли.

Выжившие и вылеченные бандиты получили еще одно уголовное дело - о попытке побега. Хотя им было уже все равно, срок им грозит такой большой, что пара лишних лет ничего не меняет. С конвоем также разбирались, наказали их начальство, росгвардейцев похвалили и наградили. Московский областной суд продлил на три месяца арест обвиняемым по делу "Банды GTA".

В четверг суд продлил до 28 сентября срок ареста пятерым подсудимым. В зависимости от роли каждого из них, им инкриминируются бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и похищение документов.

И если изначально на скамью подсудимых сели девять человек, то после нападения на конвой их осталось пятеро. В отношении застреленных уголовные дела были прекращены.

Но само уголовное дело о жестокой банде до сих пор не закончено. Оно продолжается. Дело в том, что четверо бандитов смогли скрыться, и их до сих пор ищут. Их имена известны, и беглецов объявили в международный розыск.