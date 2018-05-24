Новости

Бухгалтер хабаровского ТСЖ получила срок за хищение 15 млн рублей 08:17
Россияне стали реже экономить и охотиться за скидками 07:59
Меркель: Германия продолжит уважать соглашение по Ирану 07:34
В Среднеколымском районе Якутии объявлен режим ЧС из-за паводка 07:25
Законодатели США поддержали создание нового ядерного оружия 07:20
Властям Японии не понравилась идея США ввести пошлины на авто 07:18
Алина Загитова с нетерпением ждет щенка из Японии 07:16
Российские депутаты рассказали о теплом приеме в парламенте Мексики 06:57
Лайнер компании Qantas совершил экстренную посадку в Окленде 06:38
Готовящийся к приезду Трампа и Ким Чен Ына отель полностью забронирован 06:29
При взрыве в Багдаде семь человек погибли и 16 пострадали 05:59
В пригороде Дамаска начали восстанавливать электроснабжение 05:57
Бас-гитарист Sex Pistols выступит на границе Южной и Северной Корей 05:30
Пентагон заявил о желании ускорить поставки оружия Украине 05:18
В ЕАО сотрудник лесоохраны погиб при тушении пожара 05:04
МЧС РФ отправило колонну с гуманитарной помощью для Донбасса 05:01
Украинец получил в Беларуси восемь лет тюрьмы за шпионаж 04:55
РФ предложила в ООН договориться о возвращении конфискованных активов 04:39
США вышлют двух дипломатов Венесуэлы 04:30
США и Япония обсудили курс по КНДР 04:00
Забастовка в Бразилии привела к дефициту продуктов и топлива 03:54
Facebook продолжит собирать данные о пользователях соцсети 03:42
Uber прекратит испытания беспилотных автомобилей в Аризоне 03:35
В штате Висконсин 20 школьников пострадали в ДТП с автобусом 03:00
Москалькова рассказала о сотрудничестве с Украиной в сфере прав человека 02:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
24.05.2018 07:20
Рубрика: В мире

Законодатели США поддержали создание нового ядерного оружия

Палата представителей конгресса США выступила против ограничения финансирования проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: depositphotos.com
МИД РФ раскритиковал США за попытки вернуть санкции против Ирана

Против соответствующей поправки к военному бюджету на 2019 год проголосовали 226 из 435 членов нижней палаты американского парламента. Ее принятие могло бы вдвое сократить финансирование проекта по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.

Ранее конгрессмены-республиканцы открыто заявляли, что данная программа должна стать одним из средств по сдерживанию России.

Главное сегодня

Американцы начали переброску военной техники в Восточную Европу
РФ отправит в ОБСЕ видео с издевательствами над молдаванами в Одессе
В посольстве РФ заподозрили Лондон в давлении на Юлию Скрипаль
Самолеты коалиции атаковали объекты сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Визит Путина в Китай состоится 8-10 июня