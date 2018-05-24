Законодатели США поддержали создание нового ядерного оружия

Палата представителей конгресса США выступила против ограничения финансирования проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности. Об этом информирует РИА Новости.

Против соответствующей поправки к военному бюджету на 2019 год проголосовали 226 из 435 членов нижней палаты американского парламента. Ее принятие могло бы вдвое сократить финансирование проекта по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.

Ранее конгрессмены-республиканцы открыто заявляли, что данная программа должна стать одним из средств по сдерживанию России.