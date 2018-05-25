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25.05.2018 13:01
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

29 мая - встреча с участниками веломарша "Спасибо за Победу!"

29 мая (вторник) 2018 года в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет встреча с участниками уникального веломарша "Спасибо за Победу!", одним из организаторов которого выступил ростовский филиал "Российской газеты".
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Марш стартовал в начале мая за тысячу километров от Москвы в городах воинской славы Таганроге и Ростове-на-Дону. Перед его участниками стояла непростая задача: проехать тысячи километров по российским дорогам, посещая места воинской славы и города, принимающие ЧМ-2018. Лозунг марша - "От боевых побед к победам в спорте!".

В путь отправились несколько десятков человек, среди которых не только профессиональные спортсмены, но и просто любители самого экологичного и демократичного транспорта, которым пришлось серьезно потренироваться перед стартом. Старейшему члену экспедиции уже почти 70 лет! А самому молодому участнику всего 13.

Путевые заметки веломарша размещены на сайте "Российской газеты".

В мероприятии примут участие участники веломарша, представители Донского казачьего хореографического коллектива, представительства Калмыкии в Москве.

Как с помощью велосипеда похудеть на 35 килограммов? Как в 70 лет крутить педали круче молодых? Почему кочевники пересели с лошадей на велики? Как участники пробега нашли невест в Калмыкии? Как женщине-велосипедистке выжить в солдатской казарме? Каково нестись с копьем наперевес на педальном коне? Как меняют лыжи на велик? Что общего у велосипедистов и секретного вертолета? Об этом и многом другом пойдет речь на встрече.

На международный участок маршрута участники пробега выходят уже на следующей неделе. А накануне в редакции "Российской газеты" они расскажут о первых тысячах километров своего путешествия и интересных встречах. К примеру, в Краснодарском крае для них организовали экскурсию в воинскую часть вертолетного полка, на вооружении которого стоят все типы российских боевых вертолетов. А в Калмыкии предложили возглавить праздничную демонстрацию. Кстати, в Калмыкии же, вдохновившись акцией, местные велосипедисты провели собственный мини-пробег: вместе с корреспондентами "РГ" они отправились на велосипедах в степь, где проходил первый в России международный фестиваль монголо-ойратских народов "Ойрад тумэн". Велосипедисты влились в праздничную пестроту ойратских юрт, лошадей, верблюдов, грозных богатуров в доспехах и восточных красавиц в национальных одеждах.

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