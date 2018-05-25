"Аэрофлот" снял ограничения на вес детских и инвалидных колясок

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила ограничения к весу детских колясок и колясок для инвалидов, разрешенному для бесплатного провоза. Такой шаг компания предприняла по требованию прокуратуры.

Проверка была проведена Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам в правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" были выявлены факты ограничения прав авиапассажиров при бесплатном провозе предметов. В частности, противоречат "Федеральным авиационным правилам" установленные ограничения по весу детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также правила провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок только для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

В этой связи прокурором был внесен протест. По результатам его рассмотрения авиакомпания привела свои правила в соответствие с требованиями закона.