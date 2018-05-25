Алексей Кравцов останется президентом Союза конькобежцев России

Сегодня в Москве проходит отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. В рамках мероприятия состоялись выборы главы организации, по итогам которых стало известно, что на посту президента останется Алексей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Кравцов не хотел выставлять свою кандидатуру, однако в итоге принял решение участвовать в выборах, где за пост также боролись завкафедрой МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов, экс-глава Союза конькобежцев России Владимир Комаров, гендиректор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов, а также представители региональных федераций - Александр Иванов из Удмуртии и Вадим Морозов из Тверской области. Кроме того, претендовала на должность бронзовый призер Олимпийских игр-2006 Варвара Барышева, но она сняла свою кандидатуру в пользу Кравцова.

При этом для того, чтобы определить победителя, понадобилось два тура. В первом Кравцов получил 29 голосов, Иванов - 23, Комаров - 4, Морозов и Орлов - по 2. Во втором туре большинство голосов набрал Кравцов - 33 против 28 за Иванова. Таким образом, Кравцов еще как минимум четыре года будет руководить организацией.

Кстати, помимо этого, было принято решение о переименовании Союза конькобежцев России, существующего с 1990 года. С этого дня он будет носить название Федерация конькобежного спорта России. За это проголосовало 56 делегатов конгресса, один был против, двое воздержались.