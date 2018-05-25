Новости

Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет 16:37
Путин отметил важность обновления региональных управленческих команд 16:33
Макрон сравнил международные отношения с дзюдо 16:32
В Москве объем инвестиций вырос на 70 процентов 16:12
Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью" 15:58
Подгузов: "Почту России" могут акционировать до конца года 15:54
Алексей Кравцов останется президентом Союза конькобежцев России 15:52
Путин: Россия изучает стратегическое развитие других стран 15:51
Бритни Спирс отказала в алиментах своему бывшему мужу 15:51
Казань закупила свыше 90 белорусских автобусов "МАЗ" 15:50
Володин назвал "громыханиями" попытки обвинить РФ в крушении Boeing 15:46
Лавров указал на предвзятый характер расследования крушения Boeing 15:38
В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок 15:35
В Петербурге образовались "гудящие" пробки 15:32
Обвиняемый в изнасиловании продюсер Харви Вайнштейн арестован в США 15:27
Эмилия Кларк заинтриговала рассказом о концовке "Игры престолов" 15:24
На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека 15:23
Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России 15:17
Россия и Беларусь обсудят программы по защите пострадавших на ЧАЭС 15:16
Правительство прорабатывает изменения в налоговый режим на ближайшие 6 лет 15:13
Путин оценил возможность либерализации экспорта газа в Европу 15:10
Москва назвала условия для диалога с Нидерландами по сбитому Boeing 15:05
Дивизион С-300 прикрыл Крымский мост от атак с воздуха 15:04
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам 14:57
Путину подарили синего петуха 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 15:52
Рубрика: Спорт

Алексей Кравцов останется президентом Союза конькобежцев России

Текст: Данила Жиляев

Сегодня в Москве проходит отчетно-выборный конгресс Союза конькобежцев России. В рамках мероприятия состоялись выборы главы организации, по итогам которых стало известно, что на посту президента останется Алексей Кравцов.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России

Ранее сообщалось, что Кравцов не хотел выставлять свою кандидатуру, однако в итоге принял решение участвовать в выборах, где за пост также боролись завкафедрой МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов, экс-глава Союза конькобежцев России Владимир Комаров, гендиректор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов, а также представители региональных федераций - Александр Иванов из Удмуртии и Вадим Морозов из Тверской области. Кроме того, претендовала на должность бронзовый призер Олимпийских игр-2006 Варвара Барышева, но она сняла свою кандидатуру в пользу Кравцова.

При этом для того, чтобы определить победителя, понадобилось два тура. В первом Кравцов получил 29 голосов, Иванов - 23, Комаров - 4, Морозов и Орлов - по 2. Во втором туре большинство голосов набрал Кравцов - 33 против 28 за Иванова. Таким образом, Кравцов еще как минимум четыре года будет руководить организацией.

Кстати, помимо этого, было принято решение о переименовании Союза конькобежцев России, существующего с 1990 года. С этого дня он будет носить название Федерация конькобежного спорта России. За это проголосовало 56 делегатов конгресса, один был против, двое воздержались.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Первая встреча Путина с новым правительством пройдет 26 мая
В Минобороны заявили об отсутствии у РФ советских ракет для "Буков"
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции