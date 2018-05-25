Американский метеоспутник GOES-17 вышел из строя

Запущенный менее трех месяцев назад американский метеорологический спутник GOES-17 вышел из строя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), у аппарата сломался его основной инструмент - расширенный базовый тепловизор. Этот прибор позволял синоптикам отслеживать формирование ураганов, извержений вулканов и природных пожаров. Также благодаря тепловизору спутник мог за 5 минут обследовать все западное полушарие Земли.

Сейчас ученые NOAA устанавливают причины неполадок и прорабатывают варианты решения проблемы.