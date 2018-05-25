Apple выплатит россиянам по 4000 рублей за замену аккумулятора iPhone

Компания Apple предлагает компенсацию российским пользователям iPhone, которые в течение 2017 года (с 1 января по 28 декабря) меняли аккумуляторы в своих смартфонах.

Речь идёт о возмещении денежных средств в размере 3800 рублей, которые владельцы яблочных гаджетов потратили на замену батареи питания после окончания срока гарантии.

Рассчитывать на компенсацию могут владельцы смартфонов iPhone 6 и более новых моделей. Ремонт должен был производиться в авторизованном сервисном центре Apple. Выплата может быть зачислена на банковскую карту или в виде денежного перевода.

Компания свяжется со всеми, кто может получить компенсацию, в период с 23 мая по 27 июля нынешнего года. В том случае если замена аккумулятора была выполнена в течение гарантийного срока, выплата пользователю не полагается.

Напомним, что в начале 2018 года Apple приступила к замене аккумуляторов старых iPhone со скидкой. До этого пользователи выяснили, что смартфоны с новыми аккумуляторами работают быстрее. Это связано с тем, что в устройствах с изношенными батареями ограничивается производительность во избежание внезапного отключения.