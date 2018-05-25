Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"

Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Статья 1

Главу IV Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1999, N 28, ст. 3459; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 45, ст. 5425; 2008, N 15, ст. 1447; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 19, ст. 2317; N 26, ст. 3379, 3395; 2015, N 29, ст. 4385; 2016, N 27, ст. 4294, 4295; 2017, N 31, ст. 4754, 4761; 2018, N 1, ст. 66) дополнить статьей 341 следующего содержания:

"Статья 341. Обязательность открытия публичных депозитных счетов

Российские кредитные организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, не вправе отказать в заключении договора публичного депозитного счета нотариусу, службе судебных приставов, суду и иным органам или лицам, которые в соответствии с федеральным законом могут принимать денежные средства в депозит.".

Статья 2

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2011, N 50, ст. 7347; 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4293, 4294) следующие изменения:

1) часть первую статьи 221 дополнить пунктами 82 и 83 следующего содержания:

"82) за принятие на депонирование нотариусом на основании статьи 881 настоящих Основ указанных в этой статье объектов, за исключением денежных средств, предусмотренных пунктом 83 настоящей части, - 0,5 процента принятой денежной суммы, рыночной стоимости ценных бумаг или заявленной депонентом стоимости имущества, но не менее 1000 рублей;

83) за принятие на депонирование нотариусом на основании статьи 881 настоящих Основ денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке, удостоверенной нотариально, - 1500 рублей;";

2) часть первую статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:

"у нотариуса отсутствует возможность обеспечения сохранности движимых вещей, передаваемых нотариусу на депонирование на основании статьи 881 настоящих Основ.";

3) в статье 87:

а) в наименовании слова "денежных сумм" заменить словами "денежных средств";

б) в части первой слова "а также соглашением между должником и кредитором" исключить, слова "денежные суммы" заменить словами "денежные средства";

в) в части второй слова "денежных сумм" заменить словами "денежных средств", слова "денежные суммы" заменить словами "денежные средства", слова ", если иное не установлено соглашением между должником и кредитором" исключить;

г) в части третьей слова "денежных сумм" заменить словами "денежных средств";

д) дополнить частями четвертой - восьмой следующего содержания:

"Для целей принятия в депозит денежных средств нотариус обязан открыть публичный депозитный счет (параграф 4 главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации), зачисление на который собственных денежных средств нотариуса не допускается.

Нотариус, принявший в депозит наличные деньги, должен внести их на свой публичный депозитный счет не позднее следующего рабочего дня после дня принятия наличных денег.

Принятие нотариусом в депозит безналичных денежных средств осуществляется путем распоряжения нотариуса о принятии денежных средств на публичный депозитный счет, выдаваемого нотариусом должнику для представления должником в банк, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса.

Выдача либо перечисление должнику или кредитору денежных средств, находящихся на публичном депозитном счете нотариуса, и процентов, причитающихся за пользование этими денежными средствами, производится банком по распоряжению нотариуса.

Денежные средства, находящиеся в депозите нотариуса более десяти лет со дня их внесения на публичный депозитный счет нотариуса и не востребованные должником или кредитором в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, подлежат передаче нотариусом в казну Российской Федерации на основании распоряжения нотариуса.";

4) в статье 88 слова "лишь с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, по соглашению между должником и кредитором" заменить словами "по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством,";

5) главу XV дополнить статьей 881 следующего содержания:

"Статья 881. Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг

Стороны обязательства вправе обратиться к нотариусу с совместным заявлением о принятии от должника на депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг в целях их передачи кредитору в порядке, в сроки и на условиях, которые указаны в таком совместном заявлении. Если сделка сторон обязательства, предусматривающая депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг в целях их передачи кредитору в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены этой сделкой, удостоверена нотариально, заявление о принятии от должника на депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг в целях их передачи кредитору может подать должник.

Нотариус, принявший от стороны обязательства на основании заявления, указанного в части первой настоящей статьи, наличные деньги, должен внести их на свой публичный депозитный счет не позднее следующего рабочего дня после дня принятия наличных денег. Принятие нотариусом безналичных денежных средств на основании заявления, указанного в части первой настоящей статьи, осуществляется путем распоряжения нотариуса о принятии денежных средств на публичный депозитный счет, выдаваемого нотариусом стороне обязательства для представления в банк, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса, или направляемого нотариусом в указанный банк в электронной форме.

После получения требования кредитора о передаче ему депонированного имущества нотариус обязан проверить наступление условий передачи. Передача нотариусом безналичных денежных средств кредитору осуществляется путем распоряжения нотариуса о выдаче безналичных денежных средств или их перечислении с публичного депозитного счета нотариуса, выдаваемого кредитору для представления в банк, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса, или направляемого нотариусом в указанный банк в электронной форме.

В части, не урегулированной настоящими Основами, к нотариусу, принявшему на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги на основании заявления, указанного в части первой настоящей статьи, применяются правила гражданского законодательства об эскроу-агенте.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.

2. Публичные депозитные счета, указанные в параграфе 4 главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат открытию в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. В случаях внесения в депозит нотариуса денежных средств до дня вступления в силу настоящего Федерального закона предусмотренный частью восьмой статьи 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I срок подлежит применению и начинает течь со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин