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Бритни Спирс отказала в алиментах своему бывшему мужу

Новость 25.05.2018, 15:51 | Текст: Олег Усков

36-летняя американская певица, танцовщица, актриса, экс-поп-принцесса Бритни Спирс отказалась увеличить алименты своему бывшему мужу, сорокалетнему танцору, рэперу, актеру и модели Кевину Федерлайну.

Как сообщает The Blast, юристы Кевина связались со Спирс, от его имени выдвинув требования увеличения выплат экс-супругу экс-"принцессы" - причем в два раза.

Это было встречено крайне неодобрительно: сообщается, что ознакомившись с документами, артистка "пришла в ярость". И отказала: она отнюдь не против давать деньги для их с Федерлайном детей, но не уверена, что танцор собирается тратить запрошенную сумму именно на них.

Фото: REUTERS/ Jochen Eckel
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"То, что он решил кроме наших сыновей растить еще четверых детей - это его личный выбор. И то, что ему теперь не хватает на это денег - это его проблема. И уж никак не моя. Я не "подписывалась содержать всю эту ораву", - приводятся слова певица.

Напомним, от Спирс у Кевина сыновья Шон Престон, которому двенадцать, и одиннадцатилетний Джейден Джеймс. Бывшая супруга ежемесячно выделяет Федерлайну двадцать тысяч долларов алиментов - на те периоды, когда сыновья проживают с отцом.

После Спирс танцор женился на волейболистке Виктории Принс, которая родила ему двоих дочерей. Плюс у Кевина есть еще сын и дочь от более раннего романа - с певицей Шер Джексон. И, как подозревает "принцесса", все они кормятся теперь за ее счет.

Экс-супруг жалится: мол, сейчас он трудится диджеем и зарабатывает мало - не более трех тысяч в месяц, тогда как доходы Спирс - не в пример огромные: "астрономические". И то, что он просит - сущие для нее гроши, "менее одного процента" от сумм, которыми оперирует певица.

Указав: согласно журналу Forbes, Бритни Спирс - одна из самых успешных современных артисток с годовым доходом не менее 34 миллионов долларов.

Бритни и танцор были женаты с 2004 по 2007 год.

Ранее мы писали о том, что в ярость пришла и Анджелина Джоли.

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