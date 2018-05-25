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Шоу должно продолжаться: Брэд Питт вновь разгневал Анджелину Джоли

Новость 25.05.2018, 11:57 | Текст: Олег Усков

Страсти вокруг длящегося уже более полутора лет развода экс-"самой красивой пары Голливуда", актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, не утихают, похоже, ни на час.

Очередная глава в противостоянии бывших супругов, расставшихся крайне некрасиво, с массовым изучением исподнего обеих сторон (благодаря, главным образом, многочисленных "инсайдеров" - от охранников до нянек), была открыта на текущей неделе. При этом ситуация трактуется как месть супруге со стороны Питта, которого Джоли-де тяжко терзала, обвиняя в буйном, невоздержанном поведении и запрещая видеться с их детьми.

Теперь черед Брэда: как пишет PageSix, 54-летний актер запретил Энджи увозить детей из США.

Фото: Depositphotos
СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон задумались о совместном ребенке

В частности, в Лондон, где проходит работа над сиквелом сказки "Малефисента" - с Джоли в одной из главных ролей. Энджи собиралась взять на время съемок с собой в Англию всех отпрысков, но не выйдет.

Сообщается: на то, чтобы выехать из страны с детьми, требуется официальное разрешение отца. Который его не дал. Что 42-летнюю Джоли "привело в ярость".

К слову, по словам все тех же "инсайдеров", именно из-за того, что супруги так и не решили ситуацию с опекой над детьми, они до сих пор не разведены официально.

Впрочем, есть и такая версия, что примешиваются более утилитарные и приземленные вопросы - не до конца разрешенная ситуация с общей недвижимостью.

Представители актеров все это никак не комментируют. В то время как "близкие к паре" высказываются в том духе, что не только сами Питт и Джоли, но и всё их окружение уже "смертельно всем этим вымотано".

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