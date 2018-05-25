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25.05.2018 07:00
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка "Уссури"

Текст: Роман Маркелов

Банк России в пятницу отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури", говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Банк занимал к первому мая 275 место по активам в банковской системе РФ и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края, указывается в релизе.

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По информации ЦБ, деятельность руководства "Уссури" привела к образованию на балансе банка учтенного по завышенной стоимости имущества. Объективное отражение цены активов в отчетности по требованию надзорного органа выявило существенное снижение капитала банка, сообщил регулятор. Также банк проводил "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью для искусственного поддержания необходимого уровня капитала и формального соблюдения регуляторных требований, отмечают в ЦБ. Банк России выявил у "Уссури" и нарушения "антиотмывочного" законодательства.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее ЦБ применял к хабаровскому банку неоднократные меры надзорного реагирования. В том числе регулятор один раз вводил для него ограничение на привлечение вкладов населения.

Банк "Уссури" входил в систему страхования вкладов. Его вкладчики (физлица и ИП) могут получить страховое возмещение до 1,4 миллиона рублей.

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