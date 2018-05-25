Чайка: Вести расследования против бизнеса необходимо с разрешения прокурора

Проведение расследований по делам об административных правонарушениях в отношении предпринимателей должно получать санкцию прокуроров так же, как и проведение проверок. Такое мнение высказал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"По нашему мнению, законодательного закрепления требует обязанность контролеров получать разрешение прокурора на возбуждение в отношении предпринимателей административных расследований", - заявил глава надзорного ведомства.

"Ни для кого не секрет, что по своей сути они во многих случаях являются внеплановыми проверками бизнес-структур, и данная лазейка используется для обхода установленных 294-м Законом ограничений, которые требуют согласия прокурора", - пояснил он.

"Поэтому нами совместно с Минэкономразвития России готовятся предложения по ее устранению", - отметил Чайка.

В целом, по его мнению, прокуратура рассчитывает на значительное улучшение бизнес-климата после возвращения прокурорам полноценных полномочий по надзору за следствием. "Предпосылки для этого есть", - считает Чайка.

Кроме того, по мнению Генпрокурора, права российских предпринимателей и граждан в целом будут нарушаться до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов будут чувствовать свою безнаказанность.

"Все предложения об улучшении правоприменительной практики будут носить половинчатый характер, если не будет принято одно ключевое требование - каждый правоохранитель должен понимать, что принцип неотвратимости наказания работает и в отношении него", - сказал Юрий Чайка.

По его словам, "это ключевая вещь, и она будет работать только в одном случае - когда расследование в отношении спецсубъекта будут вести органы прокуратуры".

"Можно говорить о том, что прокурор будет принимать решения до стадии суда на предварительном следствии, по аресту, по изменению меры пресечения, все равно это не решит проблему в корне. Вот бизнесмены хотят вернуться в Россию по амнистии, инвестировать деньги в свою страну, а боятся все равно", - сообщил Генпрокурор.

По его словам, любой следователь, любой правоохранитель должен понимать, что если он нарушает закон, то он будет привлечен вплоть до уголовной ответственности.

Чайка напомнил, что например, в советское время за незаконное задержание на три часа - следовало взыскание любому следователю, трое суток незаконного задержания - увольнение из органов прокуратуры, незаконное привлечение к уголовной ответственности или арест - вплоть до уголовной ответственности.

Именно поэтому, считает Чайка, "прокуратуре должны быть переданы полномочия по уголовному расследованию в отношении спецсубъектов".