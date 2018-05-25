Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет

Новости

Путин предложил Макрону защиту 18:14
Глава Всероссийского общества глухих арестован по делу о растрате 18:13
Путин объяснил, зачем Россию пытаются сдерживать 18:12
В Крыму оценили ущерб от запрета СБУ продажи авиабилетов на полуостров 18:11
"Ливерпуль" возместит стоимость билетов фанатам, не попавшим в Киев 18:08
Инновационные лекарства будут доступнее россиянам 18:03
Путин заявил о готовности РФ вести диалог с США 17:55
Путин назвал опасные последствия выхода США из иранской сделки 17:50
Путин сравнил применение санкций с игрой в футбол по правилам дзюдо 17:47
Макрон в Санкт-Петербурге раскритиковал решения президента США 17:45
Фото: Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов 17:39
Абэ подчеркнул роль России и Японии в решении проблем КНДР 17:32
Путин: Россия не покупает нефть у Ирана 17:31
В центре Москвы автомобиль сбил пешехода 17:30
СПБМТСБ оценила перспективы нового фьючерса на российскую нефть 17:26
Трамп все еще не против саммита с Ким Чен Ыном 17:24
В центре Петербурга судно дало крен 17:18
На самолеты-амфибии Бе-200 поставят рыбинские двигатели 17:13
Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой 17:12
СМИ сообщили о захвате заложников в британском McDonald's 17:02
Порядка 40 человек пропали без вести из-за шторма в Йемене 16:58
Собянин вступился за бюджет Москвы 16:50
Появился трейлер к фильму про Крымский мост 16:50
Новый документ о приоритетных сферах развития СГ подпишут в июне 16:50
Герхард Шредер выступил против позиции США по "Северному потоку-2" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 16:37
Рубрика: Спорт

Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет

Текст: Данила Жиляев

Немецкая спортсменка, двукратная чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски ушла из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает интернет-портал Swimswam.

Причиной смерти Самульски стало онкологическое заболевание. При этом отмечается, что несколько лет назад она уже победила рак, но с рецидивом уже не совладала. Она скончалась за неделю до своего 34-летия, у нее осталось двое детей.

"Это настоящий удар, - прокомментировал трагическое известие главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц. - Мы долго работали вместе, и это было чудесное время".

Даниэла Самульски - двукратная чемпионка Европы, также два раза завоевывала серебряные медали европейских первенств и один раз - "бронзу". Рекордсменка Германии на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Карьеру завершила в 2011 году после того, как у нее в первый раз диагностировали рак.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Первая встреча Путина с новым правительством пройдет 26 мая
В Минобороны заявили об отсутствии у РФ советских ракет для "Буков"
В Роскомнадзоре сравнили основателя Telegram с пиратами
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции