Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет

Немецкая спортсменка, двукратная чемпионка Европы по плаванию Даниэла Самульски ушла из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщает интернет-портал Swimswam.

Причиной смерти Самульски стало онкологическое заболевание. При этом отмечается, что несколько лет назад она уже победила рак, но с рецидивом уже не совладала. Она скончалась за неделю до своего 34-летия, у нее осталось двое детей.

"Это настоящий удар, - прокомментировал трагическое известие главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц. - Мы долго работали вместе, и это было чудесное время".

Даниэла Самульски - двукратная чемпионка Европы, также два раза завоевывала серебряные медали европейских первенств и один раз - "бронзу". Рекордсменка Германии на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Карьеру завершила в 2011 году после того, как у нее в первый раз диагностировали рак.