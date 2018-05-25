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25.05.2018,  
09:35
Текст: Руслан Мельников

CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции

Россия без лишней шумихи успешно испытала новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей". Как сообщают американские СМИ, при этом удалось сбить мишень на рекордной дальности.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Телеканал CNBC со ссылкой на разведданные, полученные на условиях анонимности, обнародовал информацию о том, что во время испытаний С-500 поразил цель на расстоянии 299 миль или около 480 километров.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Ракета С-500 успешно попала в мишень на дистанции 299 миль, что на 50 миль дальше, чем результаты любых известных испытаний", - сообщает CNBC. А 50 миль - это, кстати, около 80 километров.

Телеканал напоминает, что С-500 способен уничтожать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также такие самолеты-"невидимки" как F-22 и F-35. Кроме того российский ЗРК может достать объекты, летящие в ближнем космосе.

Напомним, ранее западные СМИ назвали C-500 бесценным военным активом, а принятие его на вооружение - знаковым событием.

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