ЦНИИ "Электроника" провел масштабное внедрение цифровых элементов управления

Алена Владимировна Фомина, генеральный директор АО "ЦНИИ "Электроника".

- Оцените, пожалуйста, текущий уровень цифровизации государственного сектора. Какие направления развиваются быстрее других, а какие отстают? Какова роль консультантов в этом процессе?

- По данным статистики, более 40% россиян используют цифровые технологии для взаимодействия с государством. Это, несомненно, достойный показатель и он сопоставим со средним значением по Евросоюзу. Лидерами среди регионов являются Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Следующим этапом развития станет цифровизация межведомственного взаимодействия и взаимодействия федерального центра с субъектами федерации, которое сейчас носит в большей степени традиционный бумажный характер.

- Как вы охарактеризуете динамику цифровизации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)? Является ли ОПК драйвером роста в этом отношении для промышленности в целом? Какую роль здесь играет обозначенная президентом цель - постепенное наращивание предприятиями ОПК доли выпуска гражданской продукции?

- Если говорить о динамике цифровизации предприятий ОПК в целом, то ее можно оценить положительно. В результате государственных программ развития предприятия провели масштабную работу по техническому перевооружению и внедрению цифровых элементов управления производством. Отдельно можно отметить такие предприятия, как НПП "Радиосвязь", КЭМЗ, на которых уровень развития технологий производства соответствует лучшим мировым практикам. При этом прямой связи между вектором на цифровизацию и целью развития гражданских направлений выделять не стоит, поскольку цифровые технологии пронизывают всю промышленность в целом, не важно военного или гражданского назначения продукцию производит то или иное предприятие.

- Ощущается ли сегодня разрыв в уровне отечественной электронной промышленности в сравнении с ведущими мировыми конкурентами? Какие факторы препятствуют развитию отрасли, и прежде всего ее гражданского сектора? Считаете ли вы достаточными меры поддержки отрасли со стороны государства?

- На сегодняшний день общий разрыв между уровнем развития отечественной и мировой радиоэлектроники, безусловно, сохраняется в области гражданских продуктов. По военным решениям, на мой взгляд, сохраняется общий паритет. Тем не менее, есть целый ряд областей, в которых мы как минимум не отстаем, а в определенных вещах опережаем мировых лидеров: технологии СВЧ-электроники, технологии виртуализации в сфере телекоммуникаций и скоростной передачи данных на основе DWDM-технологий и многие другие. Большинство из этих перспективных проектов реализуются в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" до 2025 года, которая направлена на поддержку создания в России собственных гражданских продуктов.

Помимо этой программы есть целый ряд инструментов нефинансовой поддержки, например, преференции для товаров, услуг и работ отечественного происхождения при закупках госкомпаний и естественных монополий (постановление Правительства РФ от 16.09.2016 №925), а также так называемое правило "третий лишний" (постановление Правительства РФ от 26.09.2016 №968) (Речь идет о закупках госкорпораций, при которых в случаях если на конкурс выходят два отечественных производителя, к конкурсу не допускаются иностранцы).

Другими словами, благоприятные условия для создания гражданских продуктов существуют, но остается очень важная проблема, связанная с небольшой емкостью российского рынка и крепкими позициями на нем иностранных игроков. В этом направлении тоже предпринимаются меры, направленные на поддержку российских предприятий в конкурентной борьбе. Среди них - субсидия на компенсацию потерь, возникших в 2016-2019 годах в результате производства микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт (постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1450).

Проще говоря, для того чтобы отечественные чипы, несмотря на более высокую себестоимость, могли конкурировать с китайскими, российские предприятия вынуждены либо работать "в минус", пока не дойдут в масштабах производства до точки безубыточности, либо уходить с рынка. Для предотвращения такой ситуации государство субсидирует эти потери на начальных этапах запуска производства. Но ключевой перелом в сторону перехода к проактивной позиции на рынке все же должен произойти в менталитете руководства предприятий, и эту задачу, к сожалению, мерами поддержки вряд ли удастся решить.

По Вашему мнению, какие факторы сегодня обуславливают спрос на консалтинговые услуги?

- Как это ни странно, но, по моему опыту, спрос на консалтинг в России растет в то время, когда экономика находится в депрессивном состоянии и бизнес, находясь в затруднительном положении, ищет решения на стороне. Когда же экономика находится на подъеме, владельцы и топ-менеджмент организаций попадают в состояние эйфории и не хотят задумываться о стратегических задачах и искать новые решения, которые находятся за горизонтом.

На правах рекламы