Экономисты анонсировали новою волну укрепления рубля

Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX, специально для "Российской газеты":

- В большей степени на рубль продолжает давить отток денег с развивающихся рынков. Индикативной здесь является ситуация на финансовом рынке Турции, где продолжается падение лиры, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком. Глобальная тенденция на снижение аппетита к риску у глобальных игроков сохраняется.

В России, если получится сдержать инфляцию, начавшую разгоняться из-за благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, то ЦБ РФ получит больше оснований для продолжения смягчения монетарной политики.

В результате сложится благоприятная для российских активов ситуация. Инфляция будет сдерживаться, цикл снижения ключевой ставки банка России будет продолжен, и при этом потенциал для укрепления рубля по-прежнему сохраняется. Сочетание указанных факторов благоприятно для продолжения покупок рублевого долга.

На политической арене жесткая риторика администрации США в отношении Ирана и возможность введения санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ограничений поставок нефти, не дают нефтяным ценам отойти далеко от максимальных с 2014 года уровней.

Вчера доллар немного сдал позиции после публикации протоколов Комитета по открытым рынкам (FOMS). Тон комментариев был расценен инвесторами как мягкий. И валюты развивающихся рынков получили шанс на небольшое укрепление. Падение доллара, если оно получит развитие, поддержит рубль. Однако немного дешевела нефть, теряя около доллара за баррель. Эти факторы уравновешивают друг друга. На конец недели колебания в паре USD/RUB не выйдут из узкого диапазона двух дней - 61,20-61,80. Пара EUR/RUB остается в диапазоне 71,67-72,45 с тенденцией на небольшое укрепление рубля к евро.

На следующей неделе закончится налоговый период, но может продолжиться отскок в валютах развивающихся рынков. Администрация США озвучит свою позицию по результатам выборов в Венесуэле. Нефть имеет шанс подорожать выше 80 долларов за баррель.

В общем все факторы влияния на курс рубля снова придут в движение. Ожидаем, что рубль продолжит тенденцию небольшого укрепления и будет торговаться к доллару в диапазоне 60,50-62,0, а к евро 71,0-72,50.