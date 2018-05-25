Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 2009, N 52, ст. 6450; 2011, N 49, ст. 7025; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3451) следующие изменения:

1) в части десятой слова "(далее - экспертиза)" исключить, слово "Экспертиза" заменить словами "Указанная экспертиза", слова "При этом экспертиза объектов" заменить словами "При этом указанная экспертиза в отношении объектов";

2) в части одиннадцатой слова "Предметом экспертизы" заменить словами "Предметом экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии";

3) в части двенадцатой слова "Экспертиза проводится" заменить словами "Экспертиза безопасности (экспертиза обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии проводится", слова "при использовании атомной энергии" исключить;

4) дополнить частями тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания:

"В случае, если в целях подготовки указанных в части одиннадцатой настоящей статьи документов необходимо построение расчетных моделей процессов, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии (далее также - расчетные модели), для их построения используются программы для электронных вычислительных машин, прошедшие экспертизу в организации научно-технической поддержки уполномоченного органа государственного регулирования безопасности, определенной данным органом. Указанная экспертиза проводится за счет средств ее заказчика. Порядок проведения указанной экспертизы устанавливается уполномоченным органом государственного регулирования безопасности.

Предметом указанной в части тринадцатой настоящей статьи экспертизы является оценка возможности использования представленных на указанную экспертизу программ для электронных вычислительных машин в целях построения расчетных моделей.".

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) часть вторую статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589; 2011, N 49, ст. 7025);

2) пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 347-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7025).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

2. Документы, подтверждающие возможность использования соответствующих программ для электронных вычислительных машин в целях построения расчетных моделей процессов, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до истечения срока их действия.

Президент Российской Федерации В. Путин