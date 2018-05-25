Франция выделит Сирии 50 миллионов евро

Франция выделит 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Сирии. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным.
"Я принял решение несколько недель назад, в конце апреля, придать новый импульс и инвестировать 50 миллионов евро в гуманитарную деятельность на территории Сирии, - сообщил французский лидер. - Мы будем работать с различными неправительственными организациями, которые будут вести гуманитарную деятельность в различных районах Сирии, где есть самая острая необходимость в гуманитарной помощи".
По результатам переговоров с Путиным Макрон также отметил важность той роли, которую играет Россия на мировой арене, и заявил о необходимости развития двусторонних отношений между странами. "Мы позволили некоему недопониманию проникнуть в наши двусторонние отношения... И я хотел бы, чтобы сегодня мы могли продвигаться вперед рука об руку, - подчеркнул французский президент.- Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция - надежный партнер для построения совместного будущего".
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