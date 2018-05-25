Французских разведчиков обвинили в шпионаже на Китай

Четырех сотрудников главного управления внешней безопасности (DGSE) министерства обороны Франции обвинили в шпионаже в пользу Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

По данным издания, обвиняемые были задержаны еще в декабре прошлого года. Расследование проводит главное управление внутренней безопасности (DGSI) МВД - ведомство, исполняющее роль контрразведки, уточняет газета.

В свою очередь радиостанция France Info сообщила, что в шпионаже обвиняются три фигуранта расследования - два экс-сотрудника DGSE и подруга одного из них. При этом France Info не называет страну, на которую работали задержанные.