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25.05.2018 02:34
Рубрика: В мире

Французских разведчиков обвинили в шпионаже на Китай

Четырех сотрудников главного управления внешней безопасности (DGSE) министерства обороны Франции обвинили в шпионаже в пользу Китая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

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По данным издания, обвиняемые были задержаны еще в декабре прошлого года. Расследование проводит главное управление внутренней безопасности (DGSI) МВД - ведомство, исполняющее роль контрразведки, уточняет газета.

В свою очередь радиостанция France Info сообщила, что в шпионаже обвиняются три фигуранта расследования - два экс-сотрудника DGSE и подруга одного из них. При этом France Info не называет страну, на которую работали задержанные.

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