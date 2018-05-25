Герхард Шредер выступил против позиции США по "Северному потоку-2"

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Америка протестует против строительства второй ветки газопровода не из солидарности, а из собственных эгоистических интересов. Шредер, который сам занимает пост президента управляющего совета директоров концерна "Северный поток 2", видит в критике Евросоюза и США прежде всего конкурентные соображения. Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Handelsblatt.

Шредер считает, что угрозой санкций Вашингтон собирается "оказать давление на европейский энергетический рынок". Из Брюсселя, отметил экс-канцлер, он также никогда не слышал "рационального обоснования" критики проекта. По словам политика, Западная Европа нуждается в дополнительном природном газе из России. "Можно только надеяться, что Евросоюз найдет силы защищать свои собственные интересы и интересы своих стран-членов", - заявил Шредер.

Экс-канцлер ФРГ назвал соглашение между канцлером Ангелой Меркель и президентом Владимиром Путиным о продолжении транзита газа через Украину "рациональным". По его словам, Европе нужны все ветки, в том числе и наземная.