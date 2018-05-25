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25 мая 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации""

Дата подписания 23 мая 2018 г.
Опубликован 25 мая 2018 г.
Вступает в силу 1 июня 2018 г.

Документ является поправкой к

Гражданский кодекс РФ. Часть вторая
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья

Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Статья 1

Внести в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2015, N 10, ст. 1412) следующие изменения:

1) пункт 11 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. В случае передачи нотариусу на депонирование движимых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании совместного заявления кредитора и должника к таким отношениям подлежат применению правила о договоре условного депонирования (эскроу), поскольку иное не предусмотрено законодательством о нотариате и нотариальной деятельности.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4808) следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 3 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: "Наследственный фонд не подлежит регистрации по истечении одного года со дня открытия наследства.";

2) абзацы второй и третий пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"5. Неотъемлемой частью завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, являются решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления фондом. Такое завещание составляется в трех экземплярах, два из которых должны храниться у нотариуса, удостоверившего такое завещание. Нотариальному удостоверению подлежат все экземпляры завещания.

В порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, нотариус, ведущий наследственное дело, после смерти завещателя обязан получить электронный образ решения об учреждении наследственного фонда и электронный образ устава наследственного фонда и передать их в уполномоченный государственный орган, а также запросить у нотариуса, хранящего экземпляры завещания, один экземпляр завещания и по его получении передать лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа наследственного фонда, один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда, устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом. По заявлению выгодоприобретателя нотариус обязан передать ему копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с копиями устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом.";".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин