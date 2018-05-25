Гвинет Пэлтроу: Брэд Питт угрожал Харви Вайнштейну убийством

В истории противостояния продюсера Харви Вайнштейна и актера Брэда Питта на почве актрисы Гвинет Пэлтроу, на момент инцидента бывшей "официальной девушкой" Питта, появился новый штришок.

Напомним, ранее стало известно, что после того, как Пэлтроу пожаловалась Питту на домогательства продюсера, тот разобрался с ним по-мужски - проведя профилактическую беседу.

Теперь же Гвинет прояснила в интервью Говарду Стерну на радио Sirius XM, сообщает The Guardian, некоторые яркие подробности "разборок". В частности такую: Питт пригрозил лично лишить Вайнштейна жизни, если тот не прекратит доставлять его девушке неудобства.

Произошло все в 1995 году, когда Пэлтроу снималась в главной роли продюсируемой компанией братьев Вайнштейн романтической комедии по Джейн Остин "Эмма" (Emma).

Согласно воспоминаниям актрисы, Харви начал домогаться ее в отеле, когда они остались наедине, зазывая в спальню для массажа. Чем, по признанию актрисы, она была шокирована. Естественно, не только не согласившись, но и пожаловавшись на произошедшее Питту.

Через некоторое время Гвинет пришла с кавалером на бродвейскую премьеру "Гамлета". Где обнаружился и Вайнштейн. Один вид которого привел Питта в ярость.

По рассказу актрисы, Брэд приблизился к продюсеру и сказал следующее: "Если она (Пэлтроу - "РГ-Кинократия") еще хоть один раз из-за тебя почувствует себя скверно - убью" ("или что-то в таком роде").

Со слов Гвинет, "фантастический" поступок бойфренда произвел на нее совершенно неизгладимое впечатление: Питт, на тот момент бывший уже "популярным и влиятельным", прилюдно и эффектно вступился за нее, маленькую 22-летнюю актрису, никому особо тогда не известную.

Пэлтроу тогда подумала, что теперь ее уволят, но Вайнштейн ограничился тем, что позвонил ей и "долго и жестко" орал в трубку.

Гвинет и Питт встречались с 1994 по 1997 год и были помолвлены. Но актриса помолвку разорвала, так как, по ее словам, не была готова к браку.