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Фото: Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов

Новость 25.05.2018, 17:39 | Текст: Екатерина Сосновская

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был выпущен на свободу под залог в миллион долларов, сообщает портал Variety.

Фото: REUTERS/ Jochen Eckel
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Ранее сегодня продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был арестован.

Суд Манхэттена назначил подозреваемому залог в размере 10 миллионов долларов, Вайнштейн оплатил один миллион в кассу и подписал расписку о невыезде за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут без разрешения суда.

Он также будет обязан носить электронный браслет, отслеживающий его передвижения.

Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена пострадавших не разглашаются.

О домогательствах со стороны Вайнштейна с осени прошлого  года заявили более 70 женщин, среди которых актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

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