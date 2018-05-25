Фото: Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн был выпущен на свободу под залог в миллион долларов, сообщает портал Variety.

Ранее сегодня продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был арестован.

Суд Манхэттена назначил подозреваемому залог в размере 10 миллионов долларов, Вайнштейн оплатил один миллион в кассу и подписал расписку о невыезде за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут без разрешения суда.

Он также будет обязан носить электронный браслет, отслеживающий его передвижения.

Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к сексуальным действиям еще одной жертвы. Имена пострадавших не разглашаются.

О домогательствах со стороны Вайнштейна с осени прошлого года заявили более 70 женщин, среди которых актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.