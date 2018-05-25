Обвиняемый в изнасиловании продюсер Харви Вайнштейн арестован в США

66-летний американский кинопродюсер и режиссер, некогда - один из самых влиятельных людей в киноиндустрии Харви Вайнштейн арестован в Нью-Йорке.

Об этом передает CNN с пометкой "срочно!", ссылаясь на источник.

По данным канала, Вайнштейна обвиняют в изнасиловании одной жертвы и принуждению к оральному сексу другой.

Ранее сегодня сообщалось, что продюсер заявил о своих планах сдаться полиции, добровольно явившись в полицейский участок.

Харви Вайнштейн родился в 1952 году в Нью-Йорке. В конце семидесятых вместе с братом Бобом организовал небольшую независимую продюсерскую компанию Miramax. На которой в дальнейшем выходили практически все картины Квентина Тарантино.

Вайнштейн стал первым фигурантом разразившегося осенью прошлого года громкого скандала с сексуальными домогательствами, под колотушку которого после попали десятки голливудских и не только продюсеров, режиссеров и актеров.

Общее предполагаемое число жертв Вайнштейна - не менее шестидесяти.

Ранее мы писали, что восемь женщин обвинили в домогательствах восьмидесятилетнего лауреата "Оскара", актера Моргана Фримена.