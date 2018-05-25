Время для меня значит многое, потому что оно не только уходит - оно убегает, за ним не угнаться. Что в семье, что в работе - каждая минута дорога, поэтому я стараюсь по максимуму использовать то, что мне отпущено. Какой матч в моей карьере запомнился больше всего? Чемпионат мира в Америке в 1994 году, когда мы выиграли у Камеруна 6:1.
Чтобы мы могли стать командой-чемпионом, нужно, чтобы многие факторы сошлись в одном месте в одно время. И главное - чтобы мы сами были к этому готовы. Конечно, должна быть удачная жеребьевка, соперники, которые нам по силам, публика, которая нас поддерживает. Какие качества важны для победы? Во-первых, здоровье, во-вторых, талант и обязательно трудолюбие. Тем более что футбол - это командный вид спорта.
Алексей Смертин
Знаменитый российский футболист, полузащитник, капитан сборной России. Выступал за иностранные клубы. В 2009 году завершил карьеру игрока. В последнее время увлекся марафонским бегом. Федеральный посол ЧМ-2018, офицер Российского Футбольного Союза по борьбе с дискриминацией.
С Hublot я сотрудничаю уже давно, очень здорово быть частью этой команды. Это действительно бренд, который уважают во всем мире.
Российский Футбольный Союз делает все для того, чтобы гости нашей страны были уверены: чемпионат мира в России будет самым безопасным в истории и самым незабываемым.
Конечно же, буду болеть за Россию. Очень надеюсь, что все у наших ребят сложится. Главное - это показать игру, которой можно будет гордиться. На чемпионате мира может произойти все что угодно. Исход игры всегда зависит от целого комплекса факторов: это и настрой, и усердие, и умение превозмогать себя. И, несомненно, удача. Тем и прекрасен футбол - слишком большое количество слагаемых делают его непредсказуемым.
Жозе Моуринью
Португальский футболист и тренер. Сейчас главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед".
В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
Я буду на чемпионате мира в России в его первую неделю, а затем буду следить за событиями по своему мини-телевизору (указывает на часы Hublot Big Bang Referee - "РГ-Часы"). Прежде всего я семьянин, потом футбольный тренер, однако в большом списке моих увлечений есть и любовь к часам. Я почитаю за честь сотрудничество с брендом, ценности которого столь близки моим. Это больше, чем партнерство - это дружба.
Хотел ли бы я что-то добавить к своей карьере? Мне бы не помешало, чтобы кто-то профессионально и грамотно заботился о моем публичном образе, чего я сам никогда не делал. Шучу. А если серьезно, ничего не стал бы менять.