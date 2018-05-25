Станислав ЧерчесовРоссийский футболист, вратарь (играл в том числе за московский "Спартак"), футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта России. Главный тренер сборной России по футболу на чемпионате мира 2018.

Время для меня значит многое, потому что оно не только уходит - оно убегает, за ним не угнаться. Что в семье, что в работе - каждая минута дорога, поэтому я стараюсь по максимуму использовать то, что мне отпущено. Какой матч в моей карьере запомнился больше всего? Чемпионат мира в Америке в 1994 году, когда мы выиграли у Камеруна 6:1.

Чтобы мы могли стать командой-чемпионом, нужно, чтобы многие факторы сошлись в одном месте в одно время. И главное - чтобы мы сами были к этому готовы. Конечно, должна быть удачная жеребьевка, соперники, которые нам по силам, публика, которая нас поддерживает. Какие качества важны для победы? Во-первых, здоровье, во-вторых, талант и обязательно трудолюбие. Тем более что футбол - это командный вид спорта.

Алексей Смертин.

Алексей Смертин

Знаменитый российский футболист, полузащитник, капитан сборной России. Выступал за иностранные клубы. В 2009 году завершил карьеру игрока. В последнее время увлекся марафонским бегом. Федеральный посол ЧМ-2018, офицер Российского Футбольного Союза по борьбе с дискриминацией.

С Hublot я сотрудничаю уже давно, очень здорово быть частью этой команды. Это действительно бренд, который уважают во всем мире.

Российский Футбольный Союз делает все для того, чтобы гости нашей страны были уверены: чемпионат мира в России будет самым безопасным в истории и самым незабываемым.

Конечно же, буду болеть за Россию. Очень надеюсь, что все у наших ребят сложится. Главное - это показать игру, которой можно будет гордиться. На чемпионате мира может произойти все что угодно. Исход игры всегда зависит от целого комплекса факторов: это и настрой, и усердие, и умение превозмогать себя. И, несомненно, удача. Тем и прекрасен футбол - слишком большое количество слагаемых делают его непредсказуемым.

Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью

Португальский футболист и тренер. Сейчас главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед".

В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Я буду на чемпионате мира в России в его первую неделю, а затем буду следить за событиями по своему мини-телевизору (указывает на часы Hublot Big Bang Referee - "РГ-Часы"). Прежде всего я семьянин, потом футбольный тренер, однако в большом списке моих увлечений есть и любовь к часам. Я почитаю за честь сотрудничество с брендом, ценности которого столь близки моим. Это больше, чем партнерство - это дружба.

Хотел ли бы я что-то добавить к своей карьере? Мне бы не помешало, чтобы кто-то профессионально и грамотно заботился о моем публичном образе, чего я сам никогда не делал. Шучу. А если серьезно, ничего не стал бы менять.