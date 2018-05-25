Как российские пранкеры разыграли главу британского МИД

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 18 минут общался по телефону с российскими пранкерами, прежде чем раскусить "шутников". Об этом сообщила газета The Guardian.

Как стало известно, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), притворившись в разговоре новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном и его переводчиком, успели обсудить с Джонсоном инцидент с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Как заявил глава МИД Соединенного Королевства, британская сторона "почти на сто процентов уверена" в том, что за этим нападением стоит Москва.

"Если у меня и есть послание Путину, то оно заключается в том, что мы не хотим холодной войны, но хотим увидеть улучшения в линии поведения России", - цитирует The Guardian заявление Джонсона в ходе беседы с пранкерами. В разговоре английский дипломат также сообщил о намерении "оказывать давление на некоторых олигархов из окружения Путина".

Позже сами пранкеры рассказали, что Джонсон повесил трубку лишь после того, как шутка стала принимать гиперболические формы. "…Чтобы совсем все превратить в шапито, мы ему сказали, что президента Украины Порошенко в Польше тоже отравили, но у него был с собой антидот - аппарат "Опохмел". Джонсон несколько раз повторил это название, понял, что что-то не то, и замолчал", - приводит РИА Новости слова Кузнецова.