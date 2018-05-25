Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях""

Принят Государственной Думой 10 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Статья 1

Внести в подпункт 3 статьи 12 Федерального закона от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2015, N 18, ст. 2614) изменение, дополнив его словами ", осуществление иных указанных в статье 1 настоящего Федерального закона операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин